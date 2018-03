Més de 18.000 vehicles circulen diàriament per la ronda de l'AP-7 gratuïta amb el RondaGi

La concessionària de l'autopista Abertis va posar en marxa fa un any la iniciativa RondaGi, un dispositiu que funciona de manera similar al Teletac i que permet als usuaris que el portin incorporat circular sense aturar-se en el tram lliure de peatge de l'AP-7, entre Fornells de la Selva (Gironès) i Vilademuls (Pla de l'Estany). Des d'aleshores, s'han distribuït més de 180.000 dispositius i, a hores d'ara, més de 18.000 vehicles circulen diàriament per aquest tram fent ús de l'adhesiu. L'èxit de la iniciativa ha fet que incrementar també el nombre de vies de peatge amb les quals es pot circular amb el dispositiu en un 60%. En total, n'hi ha setze distribuïdes a Fornells, Girona Sud, Girona Oest, Girona Nord i Vilademuls. A més, els trams de Girona disposen de dues vies RondaGi addicionals que s'activen en cas d'incidència. Per celebrar el primer aniversari, es distribuiran de manera gratuïta 10.000 dispositius més amb l'objectiu de continuar "millorant" la mobilitat a la circumval·lació de Girona.

El RondaGi és un dispositiu que s'enganxa a l'interior del vidre davanter, just darrere del mirall retrovisor i, quan una antena el detecta, s'obre la barrera permetent el pas del vehicle. La iniciativa es va posar en marxa fa un any amb l'objectiu de millorar la mobilitat en el tram gratuït de l'autopista, a Girona.

Des d'aleshores i en col·laboració amb els ajuntaments de la zona, s'han distribuït més de 180.000 dispositius i s'han aconseguit que un 60% de les transaccions gratuïtes es realitzin a través de la Via-T i aquest dispositiu. A hores d'ara, més de 18.000 vehicles circulen diàriament entre Fornells de la Selva i Vilademuls utilitzant aquest sistema.

L'èxit de la iniciativa ha portat a incrementar el nombre de vies de peatge que utilitzen aquest sistema. Per celebrar el primer aniversari, es distribuiran 10.000 dispositius més de manera gratuïta. Els interessats ho poden sol·licitar a partir d'avui a través del web www.autopistas.com. Aquí se'ls facilitarà un localitzador que hauran de presentar als peatges.

El tram gratuït ha incrementat des del 2014 un 25% el volum de trànsit. Actualment, pel tram de Ronda de Girona hi passen diàriament prop de 60.000 vehicles.