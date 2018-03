Un motorista mor en un accident de trànsit a Cabanes

Un motorista, un veí de Masarac de 61 anys, J.M.C, va morir ahir al vespre en un accident de trànsit al terme municipal de la localitat alt-empordanesa de Cabanes. Tal com va informar el Servei Català de Trànsit, el sinistre es va produir al voltant de tres quarts de set del vespre a la carretera GIV-6024, punt quilomètric número tres.

Per causes que –de moment– s'estan investigant, la motocicleta accidentada va patir una sortida de la via i el seu conductor va morir. Arran de la incidència, es van activar diversos dispositius de seguretat, entre aquests tres patrulles de Mossos d'Esquadra, tres dotacions de Bombers de la Generalitat i una ambulància del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Un col·lectiu vulnerable

La província de Girona va tancar el passat 2017 amb un total de 47 morts a les carreteres, 10 dels quals van resultar ser motoristes. Va ser un any amb un alt grau de sinistralitat d'aquest col·lectiu en concret, ja que van registrar el doble de víctimes que el mateix període del 2016, amb 5 motoristes finats.

Des del Servei Català de Trànsit sovint ja havien posat èmfasi en aquest increment, i al mes de novembre passat es va destacar que s'estaven incrementant els sinistres mortals d'aquest grup tan vulnerable, tant a la província de Girona com a tot Catalunya. I que finalment s'ha vist confirmat el seu increment d'un any a l'altre.