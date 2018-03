Què pensen els gironins de la vaga feminista?

El moviment feminista ha agafat molta força en els darrers anys, sobretot durant aquest últim any gràcies a casos com el de «La Manada» o el moviment «#metoo».

És per això que s'ha convocat una vaga feminista per Dia Internacional de la Dona, que es commemora cada any el 8 de març. L'aturada es vertebra en quatre eixos: aturada laboral, estudiantil, de cures i de consum. El que es vol posar de manifest és la importància del paper de la dona i que si elles paren, el món s'atura.

Per aquest motiu, hem sortit als carrers de Girona a preguntar als ciutadans què en pensen de l'aturada i de les reivindicacions feministes.