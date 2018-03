Cada dia18.000 vehicles accedeixen al tram gratuït de l'AP-7 amb RondaGi

Dels 60.000 vehicles que cada dia passen pel tram gratuït de l'autopista AP-7 comprès entre els peatges de Fornells de la Selva i de Vilademuls, un 25% més que el 2014, segons dades facilitades per la concessionària Autopistas, filial de la multinacional Abertis, el 30%, és a dir, 18.000, hi accedeixien amb el dispositiu RondaGi, que concedeix als conductors les mateixes prestacions que el teletac (VIA-T): entrar i sortir d'aquesta carretera de gran capacitat sense haver d'aturar-se a la barrera per recollir o dipositar el tiquet.



Primer aniversari

El RondaGi, la darrera iniciativa impulsada per Autopistas per facilitar la mobilitat rodada a l'àrea metropolitana de Girona, compleix, demà divendres, un any clavat d'existència. En aquest període de temps, Autopistas, amb la col·laboració de diversos ajuntaments del Gironès i del Pla de l'Estany, ha distribuït 180.000 dispositius consistents en un adhesiu que es col·loca al parabrisa del vehicle, a prop del retrovisor. Amb la posada en funcionament de l'innovador nou sistema RondaGi –que reserva en els diversos peatges de la circumval·lació de Girona carrils exclusius d'accés per als vehicles amb distintiu– el 60% del trànsit que circula pel tram gratuït d'autopista ja hi accedeix «de forma dinàmica», apunten des d'Autopistas; és a dir, sense aturar-se al peatge.



10.000 dispositius més

Per commemorar el primer any de vida de RondaGi, la concessionària que gestiona l'AP-7 distribuirà 10.000 dispositius més, que els conductors podran recollir a les oficines que Autopistas té als accessos de Girona Sud i Girona Nord. Prèviament, però, els usuaris hauran de reservar l'adhesiu al web www.autopistas.com/rondagi. Una vegada efectuat aquest tràmit electrònic, Autopistas proporcionarà un codi a l'usuari, que haurà de presentar-lo en el moment de recollir l'adhesiu.



Aposta per «la innovació»

«Per a nosaltres –diu el director de l'AP-7, Miquel Camacho– aquest projecte era una aposta per la innovació, però sobretot un servei als nostres clients amb un objectiu clau: garantir la fluïdesa del trànsit» i, alhora, «la seguretat». Un any després de la posada en marxa del sistema RondaGi, Autopistas dona aquests objectius per assolits.



Expectatives superades

Inicialment, l'empresa preveia que el nou dispositiu l'utilitzarien diàriament uns 11.0000 vehicles (de quatre rodes, les motos no el poden dur), unes expectatives que, transcorregut un any, han quedat àmpliament superades. En els cinc peatges que s'inclouen en el tram gratuït d'AP-7 hi ha habilitades setze vies d'accés RondaGi, informa la concessionària, un 60% més que quan es va implantar el servei, pensat per reduir les cues en els accessos i sortides dels peatges (sobretot al de Girona Sud, al terme municipal de Salt, on les cues eren molt habituals en hores punta).