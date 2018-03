Milers de persones s'han manifestat aquest vespre a Girona en l'acte més multitudinari de la vaga feminista convocada coindicint amb el Dia Internacional de les Dones. La concentració s'ha iniciat a les set de la tarda a la Plaça de Vi on dones de la Colla Castellera Xoriguers de la UdG han aixecat un castell i els promotors han llegit un manifest reivindicant que "la lluita del feminisme" va "més enllà" del "binomi home i dona" i que hi ha "moltes identitats silenciades". Per donar-hi veu, han llegit alguns textos escrits per dones que avui no podien ser-hi presents. Els assistents han cridat consignes com "les dones sí podem", "sense les dones no hi ha revolució" o "si en toquen a una, ens toquen a totes".

La marxa, que segons la Policia Municipal ha reunit unes 8.000 persones, ha recorregut les principals artèries de la ciutat passant pel mercat del Lleó, el carrer Joan Maragall i han enfilat per la Gran Via Jaume I fins a Correus. Allà, han llegit un nou manifest assegurant que les dones estan constantment "exposades" i que la "vaga d'avui" és per denunciar aquest fet però també la "precarietat" i "l'assetjament laboral". Després han enfilat de nou per la plaça Independència i el carrer Santa Clara fins al punt de partida, la plaça del Vi.

L'inici de la manifestació, a la plaça del Vi | Foto: Marc Martí

Aquest acte ha posat fi a una jornada d'importants mobilitzacions a Girona, entre elles una cadena humana que ha anat des de l'ajuntament, a la plaça del Vi, fins al rectorat de la UdG, a la plaça Sant Domènec. En aquest acte hi han participat milers de dones per reclamar "igualtat real" amb els homes. La representant de la UGT a les comarques gironines, Àngels Torrents, ha celebrat en aquesta acció el "seguiment massiu" de l'aturada a la demarcació i ha assegurat que es tracta d'un "dia històric" que serà l'inici d'un "canvi irreversible".

Algunes de les participants en la cadena humana | Foto: Aniol Resclosa



A la cadena humana l'ha precedit una manifestació amb la presència de les treballadores de la neteja que han reclamat "un conveni just" per aquest sector. La marxat ha començat a l'hospital Josep Trueta. Aquest ha estat el primer dia d'una aturada de cinc. El motiu és que des del 2015 s'està negociant el conveni i, segons denuncien els sindicats, la patronal "només" proposa "perdre més poder adquisitiu".

A primera hora del matí, un grup de manifestants ha tallat l'entrada a Girona per l'accés sud (rotonda Mas Gri). Aquest fet ha provocat alguns problemes de circulació a l'entrada a la ciutat en un dels seus principals accessos i, en conseqüència, en el trànsit al centre de la ciutat.

Les valoracions

Minuts més tard, les manifestants s'han dirigit al centre de la ciutat perUna de les primeres accions reivindicatives del dia ha tingut lloc a la ciutat de Girona. Col·lectius feministes s'han apropat a una perruqueria del barri de l'Eixample i han obligat a tancar-la ja que, segons aquests col·lectius, fa tres mesos es va acomiadar a una de les treballadores pel fet ser lesbiana. En declaracions a, el gerent de la perruqueria ha assegurat que l'acomiadament va pel baix rendiment de la treballadora i no pas per la seva orientació sexual.

La representant de la UGT a les comarques gironines, Àngels Torrents, ha celebrat el "seguiment massiu" de l'aturada a la demarcació i ha assegurat que es tracta d'un "dia històric" que serà l'inici d'un "canvi irreversible". Per la seva banda, la responsable d'economia de Comissions Obreres (CCOO) a Girona, Belén López, ha destacat que han centrat la reivindicació en la bretxa salarial "inadmissible" que pateix el col·lectiu femení. Qui també s'ha sumat a la protesta ha estat l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, que ha lamentat que s'hagi "normalitzat" la violència masclista, i ha reivindicat Girona com una ciutat que defensa els "valors republicans de justícia social i democràtics".

Més de 500 persones, a Blanes

A la capital de la Selva s´han concentrat més de 500 persones davant de l'edifici consistorial. L´eix central de la concentració ha consistit en la lectura d´un manifest reivindicatiu presentat sota el lema Aquest 8 de març parem totes! I tu també!.