Restableixen la circulació a l'entrada de Girona després del tall amb motiu de la vaga feminista

A primera hora del matí, un grup de manifestants ha tallat l'entrada a Girona per l'accés sud (rotonda Mas Gri) amb motiu de la vaga feminista convocada pel dia internacional de les dones.

Aquest fet ha provocat alguns problemes de circulació a l'entrada a la ciutat en un dels seus principals accessos i, en conseqüència, en el trànsit al centre de la ciutat.

Minuts més tard, les manifestants s'han dirigit al centre de la ciutat per

Durant tota la jornada se celebraran a Girona i arreu de les comarques gironines diversos actes per a reivindicar el paper de la dona.

Una de les primeres accions reivindicatives ha tingut lloc a la ciutat de Girona. Col·lectius feministes s'han apropat a una perruqueria i han obligat a tancar-la ja que, segons aquest col·lectius, fa tres mesos es va acomiadar a una de les treballadores pel fet ser lesbiana.

A quarts d'onze del matí, més de 300 treballadores de la neteja dels serveis i edificis públics de Girona s'han manifestat davant de l´Hospital Josep Trueta per denunciar la manca d'un nou conveni col·lectiu. Al crit de "el mocho en lucha", en un ambient reivindicatiu i festiu, les netejadores han començat avui la seva vaga de 24 hores per denunciar que la patronal no ha proposat cap millora. Les dones dels serveis de neteja reclamen millores salarials i de les seves condicions laborals.

Jesús Badenes

La vaga feminista convocada per avui comportarà l'establiment de serveis mínims en l'àmbit del transport, les escoles i la sanitat.

En els centres educatius públics i privats i llars d'infants hi haurà una persona de l'equip directiu per centre de treball, entenent-se com a tal la persona titular de la direcció, del cap d'estudis, de la secretaria o de la coordinació pedagògica del centre. A més, per a l'ensenyament infantil i primària (de 3 a 12 anys) es requereix 1 docent per cada 6 aules.

Pel que fa als trens, Rodalies prestarà uns serveis mínims del 33% a Rodalies i Regionals. La mobilitat dels viatgers dels trens de Llarga Distància i Alta Velocitat s'assegurarà amb un servei del 72% dels trens afectats, que són els que s'operen amb personal de Barcelona, mentre que en Avant els serveis essencials són del 65%. Els viatgers amb bitllets adquirits amb antelació per als serveis afectats per la vaga poden sol·licitar-ne el canvi o reemborsament sense cost addicional Pel que fa al metro i al bus de Barcelona, s'han establert uns serveis mínims del 50% en hores punta (de les 6.30 h a les 9.30 h i des de les 17.00 a les 20.00 h), i del 25% en la resta.

En els centres i establiments sanitaris de la Xarxa Sanitària d'Utilització Pública (XSUP) es garanteix el normal funcionament del servei d'urgències, tant l'atenció de malalts externs com dels malalts ingressats a les unitats d'observació d'urgències, a criteri del metge encarregat del malalt.