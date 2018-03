Les dissolucions matrimonials van de baixa a Girona

Les dissolucions matrimonials han anat de baixa durant l'any 2017 a la província de Girona. Així ho mostren les dades fetes públiques pel Consell General del Poder Judicial (CGPJ). En total, durant l'any passat es van presentar 1.851 peticions als jutjats gironins per dissoldre les unions, cosa que representa un 4,19% menys que l'any anterior, quan van ser un total 1.932. Aquí hi entren tant divorcis com separacions.

Si s'analitza cada tipus de desunió, cal dir que entre gener i desembre de l'any passat van arribar a presentar-se fins a 1.763 demandes de divorcis als jutjats gironins. Una dada que queda un xic curta en comparació amb la de l'any anterior, quan es van assolir els 1.834 casos. El 2016 va ser un any de rècord, ja que es venia d'anys també de baixada de dissolucions matrimonials. De fet, el 2016, en comparació amb l'any anterior, el nombre de divorcis va créixer un 11,42%.

L'any passat, com sol ser habitual, els divorcis consensuats van ser els més freqüents. Per exemple, en l'últim trimestre del 2017. Dels 417 divorcis que es van tractar als jutjats gironins, 315 van ser consensuats i 156, no. La situació va ser similir a la resta de trimestres. Quant a les separacions, cal destacar que durant tot l'any passat n'hi va haver 88. Es tracta d'una xifra gairebé idèntica respecte a l'any 2016, ja que llavors hi va haver 89 casos. Del total de dissolucions matrimonials d'aquesta tipologia, 79 van ser consensuades entre ambdós membres de la parella i en la resta (9) va haver-hi desacord.

Un altre tipus de trencament de la unió matrimonial és la nul·litat. Es tracta d'un tipus de tràmit que fa dos anys que no ha demanat cap parella de la província de Girona, segons les dades del Consell del Poder Judicial.

Si s'analitza el global d'Espanya, cal dir que van amb la mateixa línia des de les comarques de Girona. Ja que durant l'any passat les demandes de dissolució matrimonial van disminuir un 4,5 % durant el 2017. L'any passat es van presentar als jutjats 109.043 demandes de divorci i 5.448 demandes de separació.

El punt d'Espanya amb més índex de dissolucions va ser la Comunitat Valenciana. Aquí es van presentar 28 demandes per cada 10.000 habitants.



Incrementen de mesures

Cal dir que en paral·lel a les dissolucions també cal dir que van augmentar els procediments de modificació de mesures, excepte els que afecten les no consensuades de guarda i custòdia de fills no matrimonials. A tot Espanya es van presentar 10.617 demandes de modificació de mesures matrimonials consensuades, un 3,9 % més que el 2016; i 34.099 demandes no consensuades, fet que suposa un augment interanual del 0,2 %. A Girona se'n van presentar un total de 566, la majoria d'elles no consensuades, un total de 384.

Pel que fa a les dades del quart trimestre a tot Espanya, entre l'1 d'octubre i al 31 de desembre de 2017 es van presentar 2.872 demandes de modificació de mesures matrimonials consensuades, un 4,7 % més que en el mateix trimestre de l'any anterior; i 9.137 demandes de modificació de mesures matrimonials no consensuades, un 1,3 % més.