Una dona resulta intoxicada pel fum en un incendi elèctric a casa seva a Olot

Petit ensurt a Olot, on una dona ha resultat intoxicada de caràcter lleu per un incendi a casa seva.

Els fets s´han produït pels volts de les set del matí al número 5 del carrer Pintor Goya d´Olot, al tercer pis. Per causes que es desconeixen hi ha hagut un incendi que ha cremat una placa elèctrica del seu pis.

La dona ha inhalat fum i per això, el SEM l´ha evacuat a l´hospital comarcal d´Olot. Els Bombers hi han treballat amb una dotació durant uns 20 minuts. Al lloc dels fets també hi havia la Policia Municipal d´Olot i el SEM.