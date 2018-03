Mínim històric d'aigua del Ter derivada cap a Barcelona

Mínim històric d'aigua del riu Ter derivada cap a la potabilitzadora de Cardedeu (Vallès Oriental) per abastir la zona de Barcelona. Segons dades de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), el volum d'aigua que s'ha traspassat a l'àrea metropolitana ha estat de 8,3 metres cúbics per segon (m3/s) i amb un cabal mig resultat de 3,4 m3/s quan habitualment és d'uns 5 m3/s. Entre els factors que han afavorit aquesta situació, destaquen les pluges del mes passat que han fet créixer els cabals que flueixen pel riu Llobregat a la Vall Baixa; la intensificació d´extracció d'aigua subterrània a la conca del Llobregat (prop de 4 hm3) i la producció de les plantes dessalanitzadores. Concretament, la del Llobregat funciona al 85% de la seva activitat i la de Tordera, al 75%, amb un cabal aportat al sistema de 2m3/s (l'equivalent al consum d'aigua de prop d'un milió de persones).

Interior de la dessalinitzadora de Blanes

Segons informa l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), l'estratègia per "flexibilitzar" els diversos recursos disponibles també ha comportat que els embassaments del Ter hagin augmentat el volum de reserves, passant del 44% (174 hm3) a principis de febrer fins al 53% actual (211 hm3) . Això ha garantit un cabal superior de 3 m3/s del riu al seu pas per Girona, malgrat el període de sequera actual.



Compliment progressiu dels acords

En els darrers mesos, l´Agència Catalana de l´Aigua ha estat treballant en l´assoliment de diversos compromisos acordats mitjançant la Taula del Ter per mantenir els cabals acordats ja sigui en situació de normalitat hidrològica com de prealerta de sequera. Entre les mesures més destacades, destaca l'elaboració del primer avantprojecte per ampliar la dessalinitzadora de la Tordera (actualment en revisió), la finalització de la redacció de l´avantprojecte per rehabilitar la potabilitzadora del Ter i l'estudi per ampliar la potabilitzadora d´Abrera que està acabat.