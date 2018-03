Condemnat a 10 anys i 11 mesos de presó per abusar dels nens que cuidava a Llívia

L'Audiència de Girona conclou que l'educador acusat d'abusar de menors va aprofitar que el maig del 2015 es va quedar sol amb dos germans de 9 i 5 anys a qui solia fer classes de repàs a Llívia (Cerdanya) per ensenyar-los vídeos pornogràfics, fer-los tocaments i agredir-los sexualment. Per això, el tribunal imposa a Albert Saloni una pena de 10 anys i 11 mesos de presó com a autor de dos delictes d'abús sexual a menors de 13 anys amb penetració. L'Audiència de Girona, però, l'absol d'un tercer cas pel qual també estava acusat, per fer tocaments a nen de 3 anys a qui també havia fet de cangur. Inicialment, el processat s'enfrontava a 30 anys de presó. Quan els abusos van transcendir, l'acusat anava com a independent a la llista d'ERC a les municipals per Puigcerdà, on ocupava el número 12 de la candidatura.