Mínim històric d'aigua del riu Ter cap a Barcelona

L'activitat a les dessalinitzadores de Blanes i el Llobregat i les últimes pluges han fet que aquest febrer s'hagi arribat al mínim històric d'aigua transvasada del riu Ter cap a l'àrea metropolitana de Barcelona. El volum d'aigua del Ter enviat cap a la potabilitzadora de Cardedeu el mes passat ha estat de 8,3 hm3, amb un cabal mig resultant de 3,4 m3/s, assolint així un mínim històric, ja que habitualment el cabal mig és d'uns 5 m3/s, segons les dades facilitades ahir per l'Agència Catalana de l'Aigua.

La reducció del volum enviat a Barcelona, indica l'ACA, s'explica per diversos motius, com la producció d'aigua de les plantes dessalinitzadores. La del Llobregat està funcionant al 85% i la dessalinitzadora de la Tordera, a Blanes, ho fa al 75%, fet que aporta al sistema un cabal de 2 m3/s, l'equivalent al consum d'aigua de prop d'un milió de persones.

Altres raons que expliquen l'assoliment del mínim històric és la intensificació d'extracció d'aigua subterrània a la conca del Llobregat –prop de 4 hm3–, l'abundància de cabals que flueixen pel riu Llobregat a la Vall Baixa com a resultat d'un febrer plujòs i la gestió acurada dels recursos.

Arran d'aquesta estratègia per flexibilitzar els recursos disponibles, s'ha pogut garantir el cabal superior als 3 m3/s del riu al seu pas per Girona, tenint en compte el període de sequera actual, i els embassaments del Ter han augmentat el seu volum de reserves, indiquen des de l'Agència Catalana de l'Aigua.

Mentre a principis del mes de febrer els pantans se situaven al 44% de la seva capacitat, amb 174 hm3, actualment estan al 53,2%, amb 211 hm3. Tot i l'increment, però, aquestes xifres encara no permeten desactivar la prealerta per sequera, que es produeix quan l'aigua dels embassaments supera el 60% de la capacitat.



Altres mesures

En els darrers mesos, l'Agència Catalana de l'Aigua ha estat treballant per complir diversos compromisos acordats mitjançant la Taula del Ter per mantenir els cabals acordats en situació tant de normalitat hidrològica com de prealerta de sequera.

Entre les mesures més destacades, s'ha dut a terme un primer avantprojecte per ampliar la dessalinitzadora de la Tordera i que està actualment en procés de revisió.

S'ha acabat la redacció de l'avantprojecte per rehabilitar la potabilitzadora del Ter, s'ha conclòs l'estudi per ampliar la potabilitzadora d'Abrera i a la potabilitzadora de Sant Joan Despí s'estan duent a terme les obres de separació de les dues línies de tractament.