Territori licita les obres de millora a la GI-633 entre Medinyà i Sant Jordi Desvalls per 6,1 milions

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha obert la licitació de les obres de millora de la carretera GI-633. En concret, les actuacions es faran entre Sant Jordi Desvalls i Medinyà (pertany a Sant Julià de Ramis), al Gironès. Els treballs eixamplaran la via fins una amplada de nou metres. Ara mateix, en alguns punts la carretera fa sis metres i no disposa de vorals. Les obres, valorades en 6,1 milions d'euros, han de començar aquesta tardor i s'allargaran durant divuit mesos. El tram que es millorarà va des de la cruïlla de la N-II fins a l'inici de la variant de Sant Jordi Desvalls, per on passen uns 5.200 vehicles diaris. Les actuacions formen part del Pla de Millora de la seguretat de les carreteres del Baix Ter.

Els 6,1 milions han de permetre fer canvis importants a l'alçada de Cervià de Ter, on s'hi construirà una rotonda, s'eixamplarà el pont sobre la riera de l'Amer, es millorarà la travessera urbana amb nous semàfors i es perllongaran les voreres existents a banda i banda de la carretera.

També es formaran carrils d'acceleració i desacceleració a la intersecció d'accés a Viladesens i d'entrada i sortida a Raset, on hi haurà apartadors per autobusos.

El passat mes de novembre, Territori ja va licitar quatre projectes de millora de carreteres de la zona del Baix Ter amb una inversió de 18,5 milions.