El tinent d'alcalde de Celrà es nega a recollir una citació a la Guàrdia Civil

El primer tinent d'alcalde de Celrà (Gironès), Pitu Bartis, s'ha negat a anar a la comandància de la Guàrdia Civil de Girona a recollir una citació perquè creu que és per "motius polítics". Segons ha explicat, dimecres a la tarda es va trobar a la bústia de casa una notificació, que duia el segell de la Guàrdia Civil, que l'instava a trucar a la unitat de policia judicial. L'endemà al matí hi va trucar per esbrinar per què el buscaven. "Em van dir que passés per allà a buscar una citació però no em van voler concretar per a què és", ha explicat Bartis. Per això, va decidir negar-se a desplaçar-se fins a la comandància. "No penso anar a buscar res, si volen que vinguin a buscar-me", ha afegit. Bartis ressalta que no és l'únic de la zona que ha rebut una notificació semblant perquè una persona d'una població veïna, vinculada a l'ANC, també n'ha rebut. "Té tota la pinta de ser un tema polític", ha afirmat.

Quan Pitu Bartis va arribar a casa seva dimecres, va trobar la notificació a la bústia. Es tracta d'un full amb el segell de la Guàrdia Civil i amb l'encapçalament "Comandància de Girona. Unitat orgànica de Policia Judicial". A la nota, on hi ha escrit el seu nom i cognoms a mà, els agents li demanen que "si us plau, es posi en contacte" amb la unitat per telèfon.

L'endemà hi va trucar per intentar saber per què el busquen. Per telèfon li van comunicar que tenien una notificació per a ell i que la passés a recollir per la comandància. Llavors, Bartis va preguntar per què era la citació però no li van donar més informació per telèfon. Per aquest motiu, va decidir negar-se a anar-la a buscar.

"Té tota la pinta de ser un tema polític", ha afirmat Bartis. Aquesta hipòtesi ve reforçada perquè també sap que una persona d'un municipi veí, vinculada a l'ANC, també ha rebut una notificació semblant. "N o tinc ni idea de què deu ser, ni si em volen citar com a investigat o com a testimoni", ha concretat.

El tinent d'alcalde creu que es tracta d'un assumpte desvinculat del seu càrrec polític perquè la notificació l'ha rebut al seu domicili particular i no a l'ajuntament i perquè l'alcalde de la població, Dani Cornellà (CUP), no ha rebut res més.

Pitu Bartis creu que pot estar relacionat amb el referèndum de l'1 d'octubre perquè afirma que, durant les vagues generals, no va participar en cap tall de carretera ni de vies del tren.