Validen una tècnica per preveure el risc d'hemorràgia després de patir un ictus

Investigadors gironins han validat una tècnica d'imatge per predir el risc de patir una hemorràgia després d'un ictus. L'estudi, liderat per investigadors de l'Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI) i de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona (Idibgi), és el més ampli fet fins ara per avalar l'anàlisi de la permeabilitat cerebral per predir una de les complicacions més temudes de la malaltia. La transformació hemorràgica es produeix en un 6-8 % dels casos després de practicar als pacients una fibrinòlisi intravenosa amb l'administració d'un activador tissular del plasminogen (tPA), una proteïna que ajuda a dissoldre la sang.

Aquest treball internacional, que s'ha publicat a la revista digital especialitzada en ciència i medicina Plos One, té com a autors principals els doctors Josep Puig i Gerard Blasco, de l'hospital Josep Trueta de Girona.

Els investigadors proposaven la permeabilitat de la capa de cèl·lules que fa de filtre entre els sistemes sanguini i nerviós –la barrera hematoencefàlica– com a predictora de la transformació hemorràgica posterior a l'administració d'aquesta proteïna en les primeres hores després de l'inici dels símptomes. Amb aquest fi, van analitzar la mida de la regió d'elevada permeabilitat mitjançant estudis de perfusió a través de la tomografia computada (PTC).

Es van analitzar de forma retrospectiva 156 pacients, la mostra més gran que s'ha fet servir fins ara. Es tractava de pacients amb oclusió de l'artèria cerebral mitjana, tractats amb tPA dins les primeres 4,5 hores de l'aparició dels símptomes.

La transformació hemorràgica es va avaluar mitjançant una TC al cap de 24 hores i a través de mètodes estadístics es van seleccionar els valors d'àrea òptima de trastorn de permeabilitat, de manera que es van identificar els predictors de la transformació hemorràgica.

Els resultats de l'estudi, que s'alineen amb aportacions d'estudis previs, conclouen que la mida de la regió d'alta permeabilitat mesurada per PTC pot ajudar a predir la transformació hemorràgica després de la fibrinòlisi intravenosa, especialment identificant aquells pacients amb baix risc de desenvolupar-la.

La tècnica podria refermar la seguretat en el moment de realitzar la fibrinòlisi intravenosa, però cal ncrementar l'evidència científica per tal d'estendre amb seguretat la finestra terapèutica més enllà del marge actual, indiquen els responsables de l'estudi.

A l'article, titulat La mida de la regió d'elevada permeabilitat en l'estudi de perfusió mitjançant TC prediu la transformació hemorràgica després de la trombòlisi intravenosa en pacients amb ictus, es mostren els resultats de la investigació realitzada en col·laboració amb la xarxa d'investigadors internacionals que conformen el projecte.

I és que, a més de l'equip d'especialistes en Radiologia i Neurologia del Trueta, també hi han participat professionals de la Universitat de Girona, d'hospitals deBadalona, Múrcia i València, i de centres d'Alemanya, Canadà i els Estats Units.