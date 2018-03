Condemnat a 10 anys de presó per abusar de dos nens mentre els feia de cangur

La sentència de la secció tercera de l'Audiència de Girona declara provat que el processat, Albert Saloni Fonollosa, va abusar sexualment de dos germans menors d'edat a qui el dia 8 de maig del 2015 va fer de cangur. Segons recull la resolució, feia tres mesos que el processat feia classes particulars al germà gran, que aleshores tenia 9 anys. Sempre que estava amb els menors era a casa d'ells i en presència d'un adult.

El dia dels fets, però, la mare va haver de marxar de casa per motius laborals i va deixar els germans amb l'educador. L'acusat va portar els menors a la piscina, tot i que, segons va explicar la mare dels nens al judici, ella li havia dit que no ho fes.

Cap a les sis de la tarda, continua relatant la sentència, van tornar a casa. «Aprofitant que estava sol amb els menors, l'acusat els va mostrar contingut pornogràfic amb la seva tablet», declara provat el tribunal, que afegeix que, a continuació i amb «ànim libidinós», va fer tocaments als dos menors a les zones genitals, els va untar amb «una crema o similar» i va intentar petonejar-los el penis.

Els abusos no van acabar aquí. Segons conclou la sentència, a un dels nens (el petit, de 5 anys) li va introduir «un objecte de plàstic» per l'anus. No ha resultat provat, però, que arribés a fer el mateix amb el menor de 9 anys.

La sentència assenyala que les declaracions dels menors al judici, que es van fer a porta tancada, són «clares» i que, a més, estan recolzades per altres proves que demostren els abusos: perquè l'equip d'assessorament tècnic penal va donar plena credibilitat al relat dels nens, perquè l'informe dels forenses detecten lesions a un dels menors compatibles amb els fets i, també, perquè els nens van ser capaços d'identificar uns objectes sexuals que eren propietat del processat.

El tribunal, per contra, conclou que no poden condemnar Saloni per abusar sexualment d'un nen de 3 anys a qui també feia de cangur des del desembre del 2014. «No ha resultat provat que li fes tocaments als genitals, li mostrés el seu propi penis ni miccionés a les mans del petit», argumenta la sentència, que afegeix que tampoc es pot considerar provat que «l'acusat toqués amb el seu penis el penis del menor». El tribunal no aprecia cap circumstància eximent ni atenuant en el processat, ni per trastorn mental, ni per dilacions indegudes ni per reparació del dany. Tampoc estima l'agreujant d'abús de superioritat que reclamava l'acusació.

Inicialment, l'acusat s'enfrontava a 30 anys de presó. L'Audiència de Girona li imposa una pena de 10 anys i 11 mesos com a autor de dos delictes d'abús sexual a menor de 13 anys, un d'ells amb penetració. A més, no podrà treballar en cap feina en la qual tingui contacte amb menors durant 6 anys per cada delicte. En matèria de responsabilitat civil, haurà d'indemnitzar cadascun dels menors amb 6.000 euros i no s'hi podrà apropar durant un termini de 10 anys.

Saloni està en presó provisional des del 9 de maig del 2015. Va ser llavors quan els pares dels dos germans de 5 i 9 anys van denunciar l'educador davant dels Mossos d'Esquadra. Després de la seva detenció, ERC el va apartar de la llista de manera fulminant.