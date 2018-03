La Fundació Pallach premia un article de Diari de Girona sobre l'assetjament escolar

La quarta edició del Premi d´Articles Periodístics, convocat per la Fundació Pallach i l´Ajuntament de Palafrugell, ha premiat un reportatge sobre assetjament escolar escrit per la periodista de Diari de Girona Pili Turon. El reportatge explicava la implantació del bullying en el dia a dia dels centres educatius, n´analitzava la situació a les comarques gironines i exposava les mesures activades pel Departament d´Ensenyament i altres organismes per tal de combatre el problema. El treball, que es va publicar l´any passat, també aportava el punt de vista d´un psicòleg especialista en el tema.

El lliurament del guardó s'ha emmarcat en la convocatòria dels Premis d´Educació Josep Pallach que, a més de distingir articles periodístics, també reconeix les millors experiències educatives –no només dels centres gironins, sinó d´arreu de Catalunya– i les millors narracions curtes sobre solidaritat i valors escrites per alumnes d´ESO, Batxillerat i cicles formatius. Totes les modalitats de concurs tenen l´aixopluc de la fundació que porta el nom del pedagog i polític figuerenc Josep Pallach (1920-1977), amb els consistoris de Palafrugell, Figueres i Begur, respectivament; i el suport del Servei Educatiu de l´Alt Empordà.

«Rumb al Canigó (guiem junts el nostre futur)» ha estat l´experiència educativa premiada enguany, una inicativa que docents del cicle formatiu de Conducció d´Activitats Físiques i Esportives en el Medi Natural, de l´institut Illa de Rodes de Roses, han desenvolupat durant 10 anys. L´equip està format per Xavier Vilella, Roger Pujol, Rubén Lamas Falgueras, Antoni Muné Cobacho, Eva García Rosa i Xavier Cassorán Solano.

En l´acte d´entrega dels Premis d´Educació Josep Pallach hi van participar el president de la Fundació, Josep Maria Soler; la vicerectora de Territori i Compromís social de la Universitat de Girona, Sílvia Llach; l´alcalde de Begur, Joan Loureiro; l´alcadessa de Figueres, Marta Felip; i el regidor d´Educació de l´Ajuntament de Palafrugell, Albert Tané. Aquest últim, en referència a l´article premiat de Diari de Girona, «El bullying s´instal·la als centres educatius», va valorar positivament que es tracti «un problema que s´ha començat a atacar fa poc». La seva autora, que va agrair al premi que «posi en valor la feina periodística», va explicar que el seu propòsit era «mostrar una realitat que s´ha de canviar i ajudar a prendre consciència que la societat ha de rebutjar tot tipus de violència».

El pensament crític de Pallach

Abans de donar a conèixer els guanyadors, Soler va agrupar la varietat temàtica dels treballs presentants a concurs en tres grups temàtics: processos d´aprenentatge, la diversitat «per l´enriquiment de les visions inclusives» –tot apuntant que aquestes dues «tenen moltes similituds amb el pensament crític de Josep Pallach– i «qüestions d´actualitat del segle XXI», entre les quals va esmentar l´assetjament, la dislèxia o la robòtica. En aquest últim àmbit s´emmarca, precisament, el projecte «Aprenentatge actiu a través de la programació i la robòtica» de l´escola Carrilet, de Palafrugell, que va merèixer una menció.