Xoca contra una parada i un pont de la C-66 i queda ferit poc greu

Un conductor es va encastar ahir al matí amb el seu cotxe contra una marquesina de l'autobús i un pont de la variant de Banyoles al seu pas per Palol de Revardit. El conductor, que va necessitar ser excarcerat del vehicle pels Bombers, va quedar ferit de poca gravetat, segons el SEM. Va ser traslladat en ambulància fins a l'hospital Josep Trueta de Girona.

L'accident de trànsit va tenir lloc a l'altura del quilòmetre 37 de la C-66 a Palol. Per causes que es desconeixen i investiguen els Mossos d'Esquadra un vehicle d'alta gamma, de color gris, va acabar xocant contra la parada d'autobús i el pont de la Variant i va quedar totalment destrossat de la seva part davantera. Els Bombers van necessitar estona per treure'l de sota la ferralla però les ferides van ser de poca gravetat tot i la gran aparatositat de l'accident de trànsit. El sinistre viari no va tenir afectació viària ja que va tenir lloc ja fora de la calçada de la variant de Banyoles.