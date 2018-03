Les dones joves fan un 30% més de donacions de sang que els homes malgrat no poder-ne donar tan sovint

Les dones joves de Girona fan un 30% més de donacions de sang que els homes, tot i que elles poden donar amb menys freqüència que els donants masculins. Segons les dades del Banc de Sang, l'any passat 3.400 dones de les comarques gironines d'entre 18 i 35 anys van passar per la seu fixa del banc a l'hospital Josep Trueta de Girona o per alguna de les unitats mòbils per ajudar a incrementar les reserves de sang, mentre que en el cas de la població masculina, van ser 2.614 els donants d'aquesta franja d'edat.

De les 22.933 donacions de sang que es van realitzar durant el 2017 a la demarcació de Girona, el 50,41% van ser realitzades per dones, tot i que elles poden fer-ho menys sovint.

I és que les dones poden donar sang com a màxim tres vegades l'any perquè per constitució, tenen els nivells d'hemoglobina més baixos que els homes, i a més, en el període fèrtil, sagnen de manera regular.

Els homes, en canvi, poden arribar a donar sang fins a quatre vegades cada any, sempre, com en el cas de les dones, esperant un mínim de dos mesos entre una donació i l'altra.



Fins als 35 anys

Per franges d'edat, les dones joves estan més conscienciades de la necessitat de donar sang que no pas els homes, almenys des que s'estrenen com a donants, a partir dels 18 anys, fins als 35 anys.

La diferència es percep especialment en el cas dels més joves, on hi ha un 44% més de gironines que col·laboren amb el Banc de Sang que no pas gironins. La diferència el 2017 va ser de 1.675 noies d'entre 18 i 25 anys per 1.161 nois de la mateixa edat.

La distància s'escurça en el col·lectiu d'entre 26 i 35 anys, amb un 18,72% més d'aportacions d'elles que no pas d'ells. Així, l'any passat, a les comarques gironines van donar sang 1.725 dones d'aquest grup per 1.453 homes.

A partir d'aquesta edat, la proporció s'inverteix i són els homes els que passen a ser més actius en la donació sanguínia. Això es deu, en part, a la maternitat, que fa reduir el nombre de dones donants en aquest període, ja que durant l'embaràs no es pot cedir sang i la donació no es pot reprendre fins passats com a mínim sis mesos després del part.

Segons les dades del Banc de Sang i Teixits, en la franja d'edat que engloba més donants -dels 36 als 55 anys-, van donar sang 6.365 homes per 5.969 dones, amb una diferència d'un 6,71% a favor d'ells.

En el grup de persones que donen sang passats els 56 anys, la tendència és la mateixa, amb 1.877 dones de fins a 65 anys que van donar sang l'any passat per 2.034 homes, el que representa un 8,4% més.

Per sobre dels 65 anys i fins al límit màxim d'edat per donar, els 70, la xifra de donants es redueix en els dos casos, amb 314 dones i 360 homes.

Les proporcions són similars al conjunt de Catalunya, on l'any passat van donar sang 95.991 dones, un 5% més que l'any 2016 i una xifra lleugerament superior a la dels homes, que van ser 95.666. Un 21,5% d'aquestes dones donaven sang per primera vegada.