La Guàrdia Civil no detindrà el director esportiu de l'Uni Girona que no va anar a declarar malgrat que se l'havia citat per un suposat delicte d'odi. Els agents van fixar per aquest divendres la declaració, però Pere Puig ja va advertir a través de la seva advocada, Montserrat Vinyets, que no aniria a la Comandància del cos a l'Estartit (Baix Empordà) a donar la seva versió dels fets, ja que considerava que s'estava fent "una mala utilització" d'aquest tipus de delictes. Ara la Guàrdia Civil enviarà el cas al jutjat de La Bisbal d'Empordà que serà l'encarregat de resoldre si admet o no a tràmit la denúncia contra Puig per un presumpte delicte d'odi, i si considera que cal realitzar alguna diligència més en relació al cas. Al director esportiu de l'Uni Girona se l'acusa d'amenaçar per telèfon un veí de l'Estartit que apareixia en un vídeo retirant llaços grocs.

L'home també va denunciar la persona que va pujar el vídeo en un "grup tancat" d'una xarxa social. En aquest cas, l'autor de l'enregistrament sí que va acudir a la Comandància, però es va acollir al seu dret de no declarar. L'afectat assegura que arran d'haver pujat les imatges a internet ha rebut pintades amenaçadores i trucades, una d'elles la que suposadament va fer Puig. Montserrat Vinyets confia que el jutjat arxivi la causa contra el seu client, i recorda que el denunciat "ha fet apel·lacions al franquisme i comentaris racistes i no se l'ha perseguit". Vinyets, en canvi, lamenta la intervenció policial i judicial "en aquells que exerceixen el dret a la participació política".