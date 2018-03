Troben mort un home dins d'una furgoneta a Portbou

La furgoneta on va aparèixer el cadàver, aparcada a Portbou Robert Willing

Els Mossos d'Esquadra van trobar aquest divendres un home mort a dins d'una furgoneta aparcada al poble de Portbou. Les causes de la mort s'estan investigant, però el cadàver no presentava signes de violència i la furgoneta tampoc mostrava cap signe que algú hi hagués accedit per robar o quelcom semblant.

Així doncs, els Mossos d'Esquadra han obert una investigació, però tot apunta que l'home va morir per causes naturals, ja que, a més, patia una malaltia respiratòria. El que també es descarta d'entrada és que hagués intentat treure's la vida.

L'ocupant del vehicle era un home de 54 anys, alemany i que els Mossos que patrullen per la zona havien vist darrerament pel municipi. El vehicle és una furgoneta que quan la policia va inspeccionar no hi va trobar cap efecte regirat, ni que apuntés que ningú més hi hagués accedit.

El cadàver podria ser que ja fes alguns dies que era al vehicle. L'autòpsia que se li practicarà a l'Institut de Medicina Legal i Forense de Girona acabarà certificant quin va ser el dia i la causa de la mort.