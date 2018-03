Costes xifra en 500.000 euros els danys a la Costa Brava de la llevantada de l'1 de març

La llevantada del passat 1 de març ha deixat danys per valor d'entre 500.000 i 600.000 euros a la Costa Brava. Els desperfectes han afectat sobretot municipis de l'Alt Empordà entre els quals hi ha Colera, Portbou, Cadaqués i l'Escala. Al Baix Empordà també hi ha hagut afectacions a Calonge.

El delegat del Servei de Costes del Ministeri a Girona, Jordi Planella, ha explicat que tenen previst tramitar "d'urgència" els projectes de reparació però no poden garantir que tot es pugui enllestir abans de l'estiu. "Quan el Consell de Ministres ens ho aprovi, tindrem un termini d'un mes per començar les obres i moltes actuacions ens agafaran en temporada d'estiu", ha assenyalat Planella. Els danys, afirma, són "pocs" però "costosos d'arreglar". En alguns punts caldrà posar una malla protectora als penya-segats que han caigut o fer aportacions de sorra a punts molt destrossats.