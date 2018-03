La formació per a discapacitats a la Garrotxa compleix el 50è aniversari

La formació per a discapacitats a la Garrotxa compleix el 50è aniversari

L'associació sense ànim de lucre Integra, dedicada a la formació de disminuïts psíquics a la Garrotxa, celebrarà el seu cinquantè aniversari amb un seguit d'activitats al llarg d'aquest 2018. Segons ha explicat la gerent del centre, Núria Fité, «volem celebrar aquest aniversari amb tots els usuaris i per això hem preparat un seguit d'activitats obertes a tothom». Entre les propostes hi ha una exposició i subhasta de quadres realitzats pels usuaris de l'àrea d'adults, la projecció d'un reportatge realitzat pels alumnes del programa pont de l'escola Joan XXIII, xerrades i una festa amb cercavila, dinar popular i concert. Les activitats tenen la finalitat de donar a conèixer la feina de l'entitat i recaptar fons per continuar millorant la qualitat de l'atenció que Integra ofereix a les persones ateses als seus serveis.

Els inicis de l'entitat es remunten al 1967, quan el mestre de Castellfollit de la Roca Isidre Noguer va iniciar les primeres gestions per tirar endavant l'escolarització de nens disminuïts psíquics a la Garrotxa.

Llavors, l'Ajuntament d'Olot va cedir una aula als baixos de l'Hospici, on van poder escolaritzar vuit nens assistits per dos mestres. Fins llavors, els nens amb malalties psíquiques no podien ser escolaritzats a la Garrotxa i el centre més proper era a Blanes.

Això no obstant, no va ser fins al desembre del 1968 quan l'entitat va quedar constituïda. A principis del 1969, la junta de socis va aprovar la denominació de l'entitat de «Niños subnormales Patronato Joan Selles Cardelús de Olot y Comarca».



Joan Selles Cardelús

Joan Selles Cardelús (1890-1967) havia mort després d'haver tingut un important compromís amb la dignificació i humanització dels disminuïts. Havia estat tinent d'alcalde de l'Ajuntament d'Olot i havia tingut un paper important en la fabricació d'imatges escultòriques per a la indústria de la imatgeria religiosa. Sobre la base de la seva vida, el Patronat va considerar adient de posar el nom de Joan Sellas Cardelús al seu senyal d'identificació.

Un cop consolidada l'escola de l'Hospici, el patronat va afrontar la construcció del que havia de ser l'Escola Joan XXIII. El 1971 van posar la primera pedra al costat de l'ermita de les Fonts i el 1973 van posar en servei l'escola, que en aquell moment acollia 25 alumnes.

El 1979, l'escola comptava amb quatre mestres d'educació especial del Grup Escolar Malagrida, dos terapeutes i personal de neteja. En total, setze persones.

Llavors, l'objectiu del Patronat era dotar el centre d'una residència. Segons ha explicat la gerent, Núria Fité, els objectius van evolucionar segons les necessitats de les persones.

Fité precisa que els alumnes de l'escola creixien i arribava un moment en el qual necessitaven trobar una ocupació laboral. Segons indica, d'aquí va sorgir el taller ocupacional mossèn Girgas. A mesura que les persones es feien més grans i els pares eren d'edat més avançada, va sorgir la necessitat d'una residència que garantís atenció tota la vida. Van haver de passar catorze anys fins que van poder posar en servei la residència Vora-riu.

Un de les darreres apostes d'Integra és la botiga i taller de paper «A mà». Es tracta d'una fórmula d'innovació del taller ocupacional. Continua dins del marc alternatiu d'inserció laboral, però fa un salt en la qualitat cap a la inclusió social de les persones ateses al taller.

L'any 2013, el Patronat va decidir canviar el nom de l'associació i posar-li el nom actual d'Integra. La classe dels baixos de l'Hospici del 1967 ara s'ha convertit en una organització que afronta totes les necessitats dels disminuïts.

Fité enumera el Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç, el Centre d'Educació Especial Joan XXIII, el Servei de Teràpia Ocupacional, el Centre d'Atenció Especialitzada, la Residència Vora-Riu i Lleure Integra com a serveis que ofereixen atenció a 450 persones cada any i compten amb un equip de fins a 84 professionals.

La gerent de l'entitat ha apuntat que un total de 317 usuaris reben servei d'atenció precoç. Es tracta de nens i nenes amb dificultats de parla o de mobilitat que no són disminuïts psíquics però que necessiten tractament especialitzat per tal d'evitar que les seves dificultats en la parla o en el moviment es converteixin en una discapacitat. En la seva major part, disposen d'un 100% de capacitats, després d'haver passat per l'entitat.

Cinquanta-sis són alumnes de l'Escola d'Educacio Especial Joan XXIII i 32 no van a l'escola, però reben assistència del centre. Als tallers ocupacionals hi ha 24 persones i 19 a la residència Vora-riu. Tots sumen 448 usuaris i la diferència de dos està en el lleure, on s'ajunten els integrants de la resta de serveis.

De cara e l futur, Fité ha explicat que ara Integra es replanteja si pot derivar la feina cap a àmbits de la societat que estan desatesos.



Funcionament d'Integra

Declarada d'utilitat pública i sense ànim de lucre, l'entitat Integra funciona sobre la base d'un patronat format per persones voluntàries i sensibles a les necessitats socials.

Segons ha explicat Fité, els membres del patronat celebren dues assemblees anuals per tal d'establir els pressupostos i presentar els comptes. Fité ha apuntat que la gerència i el professorat està format per professionals contractats.