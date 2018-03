L'aeroport de Girona incrementa lleugerament el nombre de viatgers al febrer

L'aeroport Girona-Costa Brava ha transportat aquest febrer un total de 40.719 passatgers, un increment del 3% respecte el mateix mes de l'any passat. Un creixement especialment destacat ja que el nombre d'operacions que s'ha fet s'ha reduït un 35,7%. Segons les dades d'Aena, a l'equipament de Vilobí d'Onyar (Selva) s'hi han enlairat i aterrat 588 avions. A l'espera de l'arribada de la temporada d'estiu, les dades dels dos primers mesos marquen un creixement acumulat del 3%. Per companyies, Ryanair i Pobeda continuen sent les principals operadores d'aquesta temporada. En concret, Ryanair ha transportat el 86,5% dels passatgers i l'aerolínia russa un altre 10,5%. El que més ha crescut aquest mes és el nombre de mercaderies transportades fins a les 8 tones, un 50% més que ara fa un any.

Menys avions, però més plens. El nombre de passatgers del Girona-Costa Brava ha pujat un 3%, una dada que contrasta especialment amb la forta caiguda de les operacions. Segons l'estadística mensual d'Aena, el nombre d'aterratges i enlairaments ha caigut un 35,7% i s'ha quedat en un total de 588.

Tot i això, el creixement de passatgers ha permès arribar a 40.719 usuaris. Aquest increment, del 3%, és similar al registrat el mes de gener. D'aquesta manera, l'acumulat dels dos primers mesos és de 82.437 persones, el que suposa un increment total del 2,7%.

El descens de les operacions s'ha notat especialment aquest febrer, on hi ha hagut dies que no s'han arribat als tres vols. L'acumulat anual marca un descens del nombre de vols del 20,7%. Caldrà esperar a l'arribada de la temporada d'estiu per veure com evoluciona aquesta dada.

De moment, Ryanair té confirmades 41 rutes per als propers mesos després de la cancel·lació d'un vol a Sicília per una decisió, assegurava l'aerolínia, dels responsables de l'aeroport italià.



Destins i companyies

Aquest mes de febrer no marca cap canvi de tendència respecte a la preponderància de Ryanair com a principal operadora del Girona-Costa Brava. Un 86,5% dels passatgers (en valors absoluts es tradueix en 35.255 persones) s'han desplaçat fent servir l'aerolínia de baix cost irlandesa.

En segona posició, però a molta distància, hi ha la russa Pobeda Airlines. Els 4.303 clients suposen un 10,5% del total de persones que han passat per l'aeroport ubicat a Vilobí d'Onyar.

El 3% restant de passatgers es reparteixen en un grapat de companyies minoritàries com AirNostrum, Tuifly, Ibertour o l'aviació privada.

Pel què fa destins, hi ha dues rutes que destaquen per sobre de les altres al llarg d'aquesta temporada d'hivern. Són les que connecten amb l'aeroport de Pisa (8.903 persones el mes de febrer) i el d'Eindhoven (6.494).

Altres destinacions que destaquen són Moscou (4.312), Cagliari (3.233), Bratislava (2.794) o Rabat (2.720).



Creixement de les mercaderies

Una dada positiva que deixa el mes de febrer és un nou increment de l'activitat de mercaderies. En concret, ha pujat un 50,5% i l'acumulat ja és d'un 12,4% en els dos primers mesos de l'any. Tot i això, la xifra transportada en valors absoluts és molt baixa. Així doncs, el mes passat s'ha fet servir per transportar 8.784 quilos de productes.