L'oferta de turisme de negocis de la Costa Brava i el Pirineu es promociona a França

Una quinzena d'agències especialitzades en l'organització d'esdeveniments i reunions de les ciutats franceses de Bordeus i Tolosa de Llenguadoc s'han interessat per l'oferta turística de negocis, congressos i incentius de la Costa Brava i el Pirineu de Girona.

Representants del club de màrqueting de producte Costa Brava Girona Convention Bureau, del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, van dur a terme fa unes setmanes una agenda comercial a les ciutats de Bordeus i Tolosa de Llenguadoc per donar a conèixer l'oferta de turisme de negocis de la demarcació de Girona.

Amb aquesta acció es va voler reforçar la representació anual al mercat francès fent un seguiment dels contactes ja realitzats i amb l'objectiu de continuar potenciant aquest producte en un dels mercats prioritaris per al sector del turisme de negocis de la demarcació. Durant l'estada a França es van realitzar visites comercials a quinze agències organitzadores d'esdeveniments i es van generar diverses peticions de negoci. Entre les agències que es van contactar hi ha SOP Events, CWT Me Ormes, Médiane Organisation i À la Une, entre d'altres.

El Patronat de Turisme Costa Brava Girona va valorar molt positivament les accions realitzades a França i destaca l'interès que genera la demarcació de Girona al mercat francès «per la seva proximitat, la bona connexió amb diferents mitjans de transports i el fet de presentar-se com una destinació innovadora per al turisme de negocis».

Segons el Patronat, aquest tipus de turisme cada cop més genera una demanda alternativa fora de les grans ciutats europees, amb diversos atractius com són la varietat en l'oferta cultural, paisatgística i tantmateix gastronòmica de la ciutat de Girona i de la Costa Brava. D'acord amb el Pla d'Accions i Objectius del 2018 del Costa Brava Girona Convention Bureau, es duran a terme al voltant d'unes 35 accions comercials dins dels àmbit de la promoció, comercialització d'esdeveniments, congressos i de reunions.