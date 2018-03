Més de 50 equips exploren formes d'alimentació saludable en el Girobòtica

L'Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona (UdG) va acollir ahir la cinquena edició de Girobòtica, una iniciativa de la UdG que convida a infants de 6 a 12 anys de de les comarques gironines a interessar-se per la ciència i la tecnologia a partir de reptes que cal resoldre. Enguany es proposava trobar idees per contribuir a una alimentació equilibrada i saludable. L'edifici P-II va acollir fins a 98 projectes proposats per més de 50 equips de quatre membres cadascun, en una feina que ha durat diverses setmanes.

A més d'explicar els seus projectes, els nens i nenes també van participar en tallers realitzats per investigadors i investigadores de la UdG: «Macedònica de llums i colors, formes i ombres»; «Tens un laboratori a la cuina»; «Tinkering»; «Pensem amb les mans»; «Traç en moviment»; i «Artilugis que es belluguen». A més, es va oferir una xerrada sobre alimentació saludable a l'auditori per les famílies acompanyants a càrrec del gastrònom Pep Nogué.



Premi al treball en equip

Al final de la jornada, la vicerectora de Territori i Compromís Social de la UdG, Sílvia Llach, i l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, van lliurar una medalla a tots els equips participants per reconèixer la seva tasca i posant en valor el treball en equip.

Els equips que enguany han participat al certamen provenen de les escoles Joaquim Vallmajó (Navata), Fanals d'Aro (Platja d'Aro), Sant Esteve de Guialbes (Vilademuls), Lluís Marià Vidal (Agullana), Bosc de la Pabordia (Girona), Carles Fortuny (Esponellà), Pla (Girona), 9d4t (Quart), Carrilet (Palafrugell), Verd (Girona), Pia (Olot), Casa Nostra (Banyoles) i Puig de les Cadiretes (Llagostera).