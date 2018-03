La policia de Platja d'Aro durà càmeres corporals

Els policies de Castell-Platja d´Aro comptaran d´aquí a poques setmanes amb una eina tecnològica més a la seva disposició. Es tracta d´una càmera corporal que es col·loca a l´uniforme i que permetrà, per tant, tenir un ull més en determinades actuacions i, sobretot, contribuirà a millorar la seguretat tant de l´agent com del ciutadà.

El cap de la Policia Local, l´inspector David Puertas, destaca que la idea d´incorporar aquesta eina als uniformes va néixer fa més de dos anys després de llegir l´estudi de la prova pilot que havia fet la Policia de Londres. Des que en aquesta ciutat britànica van començar a utilitzar les càmeres corporals, «van baixar un 40% les denúncies dels policies contra el ciutadà i un 70% les del ciutadà cap als policies», explica l´inspector. Amb aquestes dades, i després d´escoltar l´experiència, van decidir posar fil a l´agulla i a partir de Setmana Santa començaran a utilitzar les càmeres, un cop s´hagin format els agents. Abans, però, cal l´últim tràmit burocràtic: l´aprovació de la seva incorporació per part de la Comissió de Control dels Dispositius de Videovigilància de Catalunya.

El protocol elaborat per la Policia de Platja d´Aro deixa molt clar en quins àmbits es permetrà l´ús de les càmeres: quan s´amenaci l´agent, quan s´utilitzi una arma de foc o objectes perillosos cap al policia i també en aspectes derivats de desordres públics i accions tumultuàries, per exemple baralles. Es tracta, bàsicament, de situacions de risc.

Segons remarca l´inspector, abans d´utilitzar la càmera, tal com marca el protocol, el policia dirà al ciutadà que es disposa a gravar. L´aparell compta amb un objectiu que fa un angle de 130 graus de gravació i que permet enregistrar imatge i so. Es convertirà, per tant, segons Puertas, en un element provatori irrefutable per a la policia quan s´aportin les imatges a un jutge.

Platja d´Aro és una població turística que pot arribar als 50.000 habitants en època de màxima afluència i l´inspector considera que aquest dispositiu donarà tant «garantia al ciutadà com al mateix policia». Per tal que això sigui així, el protocol elaborat des de Platja d´Aro preveu que d´entrada l´agent alerti el ciutadà, i després ha d´avisar –si pot– el caporal de torn. A partir d´aquí, la gravació pot començar i l´agent no pot desactivar el dispositiu fins que acabi l´actuació. «El policia no pot dir: després de la gravació em va passar això o allò, fins al final ha d´estar tot enregistrat», ressalta el cap de la Policia.

Després, un cop l´agent arribi a la prefectura, donarà l´aparell al caporal, aquest el passarà al sergent i aquest en farà la visualització i bolcatge. I perquè encara hi hagi més seguretat en tot el procés, diu Puertas, «tota actuació feta amb la càmera s´ha de registrar en un llibre».

Per tal que es vegi la necessitat i la utilitat que poden tenir les càmeres a l´hora de dirigir-se a la Comissió de la Generalitat, s´han justificat diverses actuacions fetes l´any passat a Platja d´Aro, on aquest element tecnològic podria haver estat clau. Entre elles hi ha actuacions davant de persones agressives, baralles, baralles multitudinàries i desobediències, entre d´altres.

La implementació d´aquest dispositiu al cos ha començat amb l´adquisisció de sis càmeres, que s´ampliaran a mesura que es vegi com funciona la iniciativa. En aquests moments, a més, ja hi ha altres policies locals de Girona interessades en l´experiència de Castell-Platja d´Aro. I en un futur no seria estrany que se les incorporin.

L´ús de la Tasser

L´estiu passat, la Policia de Platjad´Aro va usar per primer cop la pistola elèctrica Tasser, ja que una persona es va posar molt agressiva i volia agredir els policies. En aquest cas, l´inspector veu indispensable a partir d´ara que s´activi la càmera tant per garantia per al ciutadà com per al policia.

La Policia Local de Platja d´Aro és partidària de l´ús de les noves tecnologies i compta amb càmeres en molts punts dels municipi i ara incorporà les de l´uniforme. En un futur s´està valorant que els cotxes patrulla on es portin detinguts també incorporin càmeres.