«Vi, vidi, vici»

reix l'enoturisme a la Costa Brava; és a dir, creix el turisme que ve a aquestes terres atret pels nostres vins. Un turisme que no té res a veure -ni a beure- amb el de borratxera, les coses clares.

No té ni tan sols res a veure ni a beure amb aquells estrangers que arribaven en bus a un celler i en sortien dues hores després fent tombarelles. No. Tot allò anterior és molt lícit, però l'enoturisme va molt més enllà. Com a exemple, vegin algunes de les propostes que la Ruta del Vi de la DO Empordà, gestionada pel Patronat de Turisme, ofereix als visitants.

Ha somiat mai banyar-se en vi? Ara és possible. El raïm i el vi tenen efectes beneficiosos per al cos, i hi ha establiments especialitzats en diferents punts de les comarques de Girona. Els tractaments de vinoteràpia permeten gaudir de les seves propietats regeneradores i antioxidants.

S'ofereixen també serveis de tast per a qui vulgui aprendre més sobre vins i a més donar joc a tots els seus sentits.

Al web de la Ruta del Vi hi ha activitats de tast per gaudir d'una trobada amb amics, reunions d'empresa, esdeveniments, etc. S'hi troba, així mateix, una llista de les fires, festivals, presentacions, seminaris, etc. que tenen lloc a l'entorn del vi a la Costa Brava.

D'altres propostes són una escola de «tastavins» a Girona amb Agustí Ensesa; un tast de vins amb maridatge amb el xef Roger Sobrebals a la Pera; els Glops d'Història, que per mitjà de rutes pel territori mostren què és el vi i quina importància ha tingut des que els comerciants fenicis i grecs van arribar a les nostres costes, ara fa més de 2.500 anys; els naturalwalks d'Arbúcies, que mostren la relació entre natura i cultura a través de passejades guiades, maridatges amb flors silvestres, tallers, cursos diversos i vacances organitzades i acompanyades.

O també hi ha l'opció de barrejar esport i vi, que això sí que és un maridatge a priori impossible. Es pot fer amb bicicleta a Bacchus on Bikes, de Calonge, o amb caiac, a SK Kayak, de Llançà.



Un 70% més d'enoturistes

Així doncs, no és gens estrany que el 2017 la Costa Brava registrés 372.921 enoturistes, dels quals 50.297 van visitar els vint-i-set cellers que formen part de la Ruta del Vi DO Empordà, i 322.624 anessin als cinc museus que en són membres: el Conjunt monumental de Sant Pere de Rodes, el Museu del Suro de Palafrugell, el Museu del Vi Castell de Perelada, el Museu d'Arqueologia Catalunya-Empúries i el Museu Gran Recosind. En total, ha representat un increment del 70,37 % respecte de l'any anterior.