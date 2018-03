La Cerdanya adjudica gairebé totes les llicències de caça major d'enguany

L'interès per la caça major es reactiva a la Cerdanya. El Consell Comarcal ha pogut assignar 91 dels 99 permisos de caça que tenia per a aquest any. Això suposa uns ingressos conjunts d'uns 90.000 euros. Diners que van a parar a mans dels propietaris dels terrenys, majoritàriament públics. Feia anys que no hi havia tant interès per poder caçar cérvols i isards a les reserves nacionals que es gestionen des de l'ens comarcal, la del Cadí (entre les comarques de Berguedà, Solsonès, Alt Urgell i Cerdanya) i la de la Cerdanya-Alt Urgell. L'any passat, l'adjudicació va ser de la meitat dels animals oferts.

La caça major és avui un atractiu més de la Cerdanya. Cada any, en funció de la població que hi ha de cérvols, isards i cabirols, els guardes forestals fan un cens dels animals i estableixen quants se'n poden caçar i de quin tipus, edat i mida. El caçador d'aquest tipus d'animal busca més obtenir una bona cornamenta que no pas una bona carn, per tant, els animals més valorats són els que tenen un banyam més espectacular, i aquesta circumstància està estretament relacionada amb l'edat, segons explica Jordi Palau, director de la Reserva Nacional de la Cerdanya. Com més gran és l'animal, més espectacular pot ser aquest.

Atreta per aquesta norantena d'animals per caçar arribarà a la Cerdanya gent de diferents punts de la península (Madrid, Guadalajara i València, entre d'altres), i molt pocs de Catalunya mateix, segons explica una de les responsables de l'adjudicació del Consell Comarcal ceretà.

Aquesta cacera està controlada des de l'inici perquè el nombre d'animals que es posa en el punt de mira dels caçadors és el resultat d'un estudi cinegètic i perquè aquesta activitat es fa sempre amb l'acompanyament dels guardes forestals, que vetllen perquè es dugui a terme la pràctica correctament.

Les caceres es fan en dies feiners, mai en festiu, per evitar que els caçadors coincideixin amb els moments dels excursionistes. I les 90 expedicions que hi haurà estan absolutament calendaritzades.

Enguany es pot considerar que aquesta subhasta ha estat tot un èxit perquè s'ha venut pràcticament tots els permisos. D'altres anys en quedaven molts per vendre i calia fer adjudicacions en una segona fase, directes, però els preus eren inferiors als que ara han ofert els mateixos interessats. La subhasta es fa amb ofertes que el Consell rep per correu, amb la proposta de preu i el taló.