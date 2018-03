La cinquena edició del Vívid inclou teatre entre vinyes i tastos en globus

La cinquena edició festival Vívid s'iniciarà el proper 1 d'abril amb una quarantena d'activitats amb l'objectiu de convertir durant un mes les comarques de l'Alt i el Baix Empordà en "l'epicentre" de l'enoturisme a Catalunya. L'esdeveniment continua amb la tendència iniciada l'any passat de reduir el nombre d'accions per tal d'oferir "més qualitat". Per això entre les novetats d'enguany, s'ha previst un cicle teatral entre vinyes, tastos dalt de globus aerostàtics i amb personatges "populars" com Empar Moliner, Carles Xuriguera o Martí Gironell. També es mantindran els tastos en espais singulars que es van impulsar a l'edició anterior i que inclouran degustacions al monestir de Sant Pere de Rodes, el Castell de Requesens o el jaciment d'Empúries.