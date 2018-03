Creix un 3% el nombre de viatgers que passen per l'aeroport de Girona al febrer

L'aeroport de Girona continua enlairant-se, sense pressa però sense pausa. El passat mes de febrer van passar per les seves instal·lacions 40.719 viatgers un 3% més que el febrer de 2017. Pel que fa a transport de mercaderies, van passar per l'aeroport gironí un total de 8.784 tones, dada que suposa un increment del 50,5%, també respecte al febrer de l'any anterior. Amb aquestes xifres, l'aeroport de Girona va ser al febrer el 25è de l'Estat per nombre de viatgers, i el 22è en transport de mercacderies.

Pel que fa a l'acumulat dels dos primers mesos de l'any, els 82.437 viatgers que han passat per Girona signifiquen un augment del 2,7%, en comparació amb el gener i el febrer de 2017. Mentre que les 9.439 tones transportades són un increment del 12,4%.



30,7 milions a tot Espanya

Pel que fa al global de l'Estat, els aeroports espanyols de la xarxa d'Aena van arribar als 30,7 milions de passatgers en els dos primers mesos de l'any, la qual cosa suposa un increment del 9%, i un total de 289.642 operacions d'aeronaus, un augment del 7,6%.

Al febrer, van registrar més de 15 milions de passatgers, un 9,2% més que en el mateix mes de 2017, segons les dades publicades ahir pel gestor aeroportuari. El nombre d'operacions va aconseguir els 141.991 moviments d'aeronaus, un 8,4% més que al febrer de 2017.

Del total de 15,28 milions de passatgers que van passar per la xarxa d'Aena en el mes de febrer, més de 15,2 milions van viatjar en vols comercials, dels quals 9,93 milions van volar en vols internacionals, un 6,1% més que al febrer de 2017, i 5,26 milions van ser nacionals, un 15,6% més.

L'aeroport d'Adolfo Suárez Madrid-Barajas va ser el primer aeroport de la xarxa per nombre de passatgers amb 8 milions en els dos primers mesos de l'any, la qual cosa suposa un 8,4% més, i un total de 60.443 operacions, amb un augment del 5,7%. Al febrer, l'aeroport de la capital va aconseguir més de 3,9 milions (+9,3%), seguit per l'aeroport de Barcelona-El Prat, amb més de 3,03 milions de viatgers el mes passat (+8,3%).

De gener a febrer, únicament tres aeroports dels 46 i dos heliports que conformen la xarxa acumulen descensos. Són Almeria (-11,8%), Reus (-20,3%) i Salamanca (-4,5%).

Per aeroports, Madrid-Barajas es consolida com el primer aeroport de la xarxa després de registrar el millor mes de febrer de la seva història i superar els 8 milions en els dos primers mesos de l'any, la qual cosa suposa un 8,4% més amb un augment del 5,7% dels vols (60.449 operacions).

D'aquests 3,9 milions que van passar per Barajas al febrer, el nombre de viatgers internacionals va augmentar un 7,8% pel que fa a febrer de 2017, fins als 2,77 milions. Però els passatgers domèstics van ser els que més van créixer, un 13,3%, i van arribar a 1,14 milions.

Es tracta del millor mes de febrer per a l'aeroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas en tota la història, tant en el global de passatgers com en el de viatgers internacionals.