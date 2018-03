Detingut un home a Figueres per haver estafat sis persones

Els Mossos d'Esquadra van tenir el 7 de març a Figueres un home -de 22 anys i nacionalitat espanyola- com a presumpte autor de sis delictes d'estafa. El detingut utilitzava sempre el mateix modus operandi. Buscava a través d'una plataforma d'internet de compravenda d'objectes de segona mà telèfons d'alta gamma. Quan tenia escollit l'aparell, demanava al venedor un número de compte per fer un ingrés bancari, previ al moment de trobar-se per fer l'intercanvi. El presumpte estafador, però, introduïa al caixer automàtic un sobre buit amb l'import pactat i obtenia un comprovant. D'aquesta manera, quan es reunia amb la víctima aquest li mostrava l'extracte que avalava l'ingrés. El sistema impedia que els venedors poguessin comprovar immediatament el pagament i no era fins al següent dia hàbil quan els treballadors de l'entitat bancària comptabilitzaven els ingressos, que es detectava l'engany. Amb aquest mètode hauria enganyat sis persones a Girona, Sarrià de Ter i Figueres per un valor total de 3.200 euros. L'home, que té antecedents, serà citat a declarar properament davant del jutge.



A través d'internet

La investigació, que ha culminat amb la detenció del presumpte estafador, es va iniciar quan els Mossos van saber que entre el mes de novembre i desembre de l'any passat s'haurien produït sis estafes a diferents punts de les comarques gironines. Totes en el marc d'operacions de compravenda a través d'una plataforma d'internet d'objectes provinents de segona mà.

En tots els casos, l'estafador utilitzava el mateix mètode: buscava, a través de l'aplicació telèfons mòbils d'alta gamma. Un cop triava el que volia adquirir, demanava al venedor un número de compte per fer un ingrés. Quan es trobava amb la víctima, aquesta podia comprovar, a través de l'extracte bancari, que presumptament se li havien dipositat els diners. El que no sabien les víctimes és que l'home introduïa un sobre buit al caixer. Aquest sistema impedia que els venedors poguessin verificar immediatament el pagament. El següent dia hàbil, els treballadors de l'entitat bancària detectaven l'engany.

D'aquesta manera, hauria estafat fins a sis persones a Girona, Sarrià de Ter i Figueres per un valor conjunt de 3.200 euros. A més, l'home canviava sovint de nom de perfil per dificultar la seva identificació. El detingut, que té antecedents, serà citat properament per declarar davant del jutge.