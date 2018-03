Una escola per afrontar el dia a dia amb un fill amb trastorn mental greu

Tenir més eines per afrontar el dia a dia d'una persona amb un trastorn mental greu i ajudar les famílies a abordar qüestions com la sobreprotecció o què fer quan la persona afectada creu que no necessita ajuda és l'objectiu de l'Escola de Pares en Salut Mental, una iniciativa pionera a les comarques gironines que s'acaba de posar en marxa.

La impulsa l'Associació Família i Salut Mental de Girona i Comarques i hi col·laboren els especialistes de la Xarxa de Salut Mental i Addiccions de les Comarques Gironines, que ofereixen recursos i informació als familiars amb fill que té un trastorn mental geru perquè puguin conviure-hi millor i resoldre els petits conflictes que es presenten de forma qüotidiana.

En el seu primer any en marxa, l'escola s'articula al voltant d'una activitat mensual, estructurada en una part d'informació teòrica i una altra amb treball sobre casos concrets, on la participació dels pares és clau per exposar i compartir experiències concretes.

Cada sessió funciona com un taller monogràfic, i es treballa en grup i a títol individual, quan és necessari. Els temes proposats volen donar resposta a problemes habituals en que es troben els pares quan un fill és diagnosticat amb un trastorn mental sever. Cada classe està limitada a vint places perquè els assistents puguin treure el màxim de profit.

L'Escola de Pares es posa en marxa com a un projecte pilot al 2018 i els professionals que hi intervindran al llarg de curs són experts del Servei de Rehabilitació Psiquiàtrica de la Xarxa de Salut Mental de l'Institut d'Assistència Sanitària, un servei que atén persones amb trastorn mental greu, proporcionant-los un tractament rehabilitador perquè guanyin estratègies per ser autònoms, responsables de la malaltia i que recuperin el seu projecte de vida en la mesura del possible.

En aquesta fase inicial s'han programat set tallers. La primera classe, impartida per les psiquiatres Isabel Mitjà i Cristina Gisbert, cap del servei, va tenir lloc la setmana passada i es va centrar en l'inici de la malaltia i en com actuar en relació amb la sobreprotecció o autonomia dels fills.

El 18 d'abril es tractarà l'autonomia en l'àmbit domèstic, abordant aspectes com l'higiene o l'aïllament a càrrec dels psiquiatres Rafel Malagón i Jaime Pérez. La sessió següent, conduïda per la psicòloga clínica Susana Romero i la psiquiatra Maria Bosch, serà el 8 de maig i anirà sobre les al·lucinacions i els deliris i com els pares poden ajudar en aquests casos. L'última classe tractarà la gestió econòmica i s'impartirà el 6 de juny, a càrrec de la treballadora social Belen Reyes.

Durant el segon semestre de l'any s'ha previst la programació de tallers centrats a què fer quan els fills es neguen a rebre tractament farmacològic, en com podem ajudar en els efectes secundaris i què poden fer els pares quan la persona afectada diu que no necessita ajuda.