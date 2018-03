Registren prop de 50 agressions a professionals sanitaris gironins

A les comarques gironines es van registrar una cinquantena d'agressions a professionals sanitaris l'any 2016. Segons les darreres dades disponibles de l'ICS, l'any 2016 es an registrar 40 agressions als centres d'atenció primària de la demarcació i set casos més a l'hospital Josep Trueta de Girona, mentre que al conjunt de Catalunya van ser 490 les agressions denunciades, 432 de les quals físiques i la resta verbal.

Des del sindicat d'infermeria Satse denuncien que les situacions de violència física han anat creixent des del 2014. El motiu, indica el delegat de Satse a Girona, David Oliver, és la situació de "mancances" del sector, sobretot quan es produeixen pics de pressió assistencial i es fa evident la manca de recursos del sistema.

"Des de l'època de les retallades i les sobrecàrregues de treball, la situació és cada cop més agressiva, i la relació de respecte mutu i confiança a vegades es trenca. El pacient, però, ha d'entendre que en cap cas és culpa del treballador, que fa tot el que pot per reduir l'impacte d'aquestes retallades i faltes de recursos", explica Oliver.

Assenyala que aquestes situacions es produeixen especialment en serveis on hi ha molta pressió assistencial, com els serveis d'urgències, o l'atenció primària, tant a la recepció com en el moment del triatge dels usuaris.

Per tot plegat, Satse llança una campanya que crida a fer visible i denunciar aquesta mena d'agressions, que poden anar des d'insults o amenaces a cops de puny, empentes o destrosses de material.

"Els professionals no han d'assumir les agressions com a inherents al seu treball, i molt menys resignar-se", indica Oliver, que assenyala que "cal fer el pas". A més d'animar els professionals a denunciar i a informar de si els seus centres tenen protocols d'actuació, també recorden al ciutadà que "el professional també pateix les mancances".

Pel que fa a l'administració, insten a aplicar mesures preventives, com formar els professionals per abordar situacions conflictives o implantar actuacions dissuasòries, com la instal·lació de timbres a les plantes o investigar què ha pogut generar l'agressió.