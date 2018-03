Sant Jaume de Llierca negocia la compra de la fàbrica Brutau

L'Ajuntament de Sant Jaume de Llierca fa mesos que negocia la compra de la fàbrica tèxtil Brutau. Segons ha explicat l'alcalde de Sant Jaume, Jordi Cargol, a finals del 2017, els propietaris actuals de la fàbrica els van proposar la compra del recinte de la fàbrica.

Es tracta de 15.000 m2 d'equipaments industrials que durant uns 90 anys va ser la fàbrica en la qual treballava la major part de la gent del poble. La Brutau va estar activa del 1887 fins al 1973.

«Té un valor sentimental molt important per al poble», ha considerat Cargol. A més, ha indicat que disposar de la fàbrica suposaria una entrada molt important d'espai destinat a equipaments públics.

Ha apuntat que podria ubicar un pavelló d'esports o una piscina coberta. Ara, l'Ajuntament ha encarregat la redacció d'un pla de possibilitats per la creació d'una piscina coberta per al poble.«Un dels llocs on seria possible fer la piscina coberta és la fàbrica», ha assenyalat.

El problema, segons ell, és el preu, tot i que no ha volgut especificar quants diners en demana la propietat. «L'Ajuntament no està en disposició d'una quantitat tan important de diners», ha apuntat. Cargol ha considerat que administracions superiors haurien de participar en la compra.

També ha indicat que el propietari continuaria l'explotació del salt d'aigua de la fàbrica per la producció d'energia elèctrica i que l'Ajuntament es quedaria amb la fàbrica i els magatzems.

El 1866 va tenir lloc la subhasta dels masos Riera, Molívedre, Casta i Corní. Els camps d'aquests masos van servir per fer-hi una fàbrica de fil que usava la força hidràulica d'un salt de 16 metres . El 27 de maig de 1887 la fàbrica i els terrenys van ser venuts en una altra subhasta. Dins els terrenys hi havia una nau de 13.643m2 de dos pisos i planta baixa. El preu de sortida va ser de 317.000 pessetes. A partir de llavors va començar la història de la Brutau.