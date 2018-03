Temporada d'estiu amb el litoral empantanegat

La llevantada del passat 1 de març ha deixat danys per valor d'entre 500.000 i 600.000 euros a la Costa Brava. Ara caldrà reparar els desperfectes amb unes obres d'emergència que es tramitaran d'urgència però, tot i això, el Ministeri no té clar que pugui deixar-ho tot enllestit abans que comenci la temporada turística. Els desperfectes han afectat sobretot municipis de l'Alt Empordà entre els quals hi ha Colera, Portbou, Cadaqués i l'Escala. Al Baix Empordà també hi ha hagut afectacions a Calonge. El cap provincial de Costes de l'Estat a Girona, Jordi Planella, va explicar que «quan el Consell de Ministres ens ho aprovi, tindrem un termini d'un mes per començar les obres i moltes actuacions ens agafaran en temporada d'estiu». Els danys, va assegurar, són «pocs» però «costosos d'arreglar». Per exemple, en alguns punts caldrà posar una malla protectora als penya-segats que han caigut o fer aportacions de sorra a punts molt destrossats.

En concret, Costes calcula que reparar els danys provocats per la llevantada del passat 1 de març a la Costa Brava costarà entre 500.000 i 600.000 euros. El delegat del Servei de Costes del Ministeri a Girona va relatar que els municipis més afectats són els de la comarca de l'Alt Empordà i molt especialment els de Colera, Portbou, Cadaqués i l'Escala. El temporal, però, també va provocar desperfectes en altres poblacions com Calonge. «Hi ha pocs danys però són bastant costosos», va dir. En aquest sentit, va detallar que han caigut alguns penya-segats, s'hauran d'instal·lar malles i fer aportacions de sorra en platges com la d'Empúries, que «ha quedat molt destrossada».

A l'Escala, el front marítim va ser un dels punts costaners on les destrosses es van fer evidents. Per exemple, la força de les onades van aixecar diverses peces de formigó i pedra que rematen el mur del nou front marítim fa poc reformat. De fet, els treballs formaven part de la segona fase de reforma del front litoral. Aquell mateix dia, l'Ajuntament de l'Escala va realitzar una inspecció i va anunciar que reclamaria a l'empresa adjudicatària que va dur a terme aquesta obra que reparés els desperfectes perquè les peces que van saltar no estaven correctament ancorades, com es va confirmar després d'una reunió entre els tècnics municipals i els de l'empresa encarregada de l'obra. A més, l'arquitecte director de l'obra va considerar que si s'hagués seguit el projecte original això no hauria passat.

El delegat de Costes va dir que en altres punts del litoral les destrosses s'han limitat a aportacions de sorra i de brutícia als passejos però que les brigades municipals ja s'han encarregat de netejar-ho.

D'aquesta manera, Planella va afegir que preveu enviar la petició per fer les actuacions d'«emergència» a la direcció general a Madrid abans que acabi aquest mes de març però, amb tot, va admetre que possiblement algunes de les obres no es puguin fer abans de l'inici de la temporada turística.

«Ho ha d'aprovar el Consell de Ministres i, un cop ho faci, tenim un mes per començar els treballs», va insistir el cap provincial de Costes. «Això suposa que moltes coses ens agafaran en temporada d'estiu i si no es poden fer, s'hauran de realitzar a partir de l'octubre», va reblar. En aquest sentit, va afegir que «malauradament» els temporals no es poden preveure i «passen quan passen».