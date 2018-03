Un accident de trànsit múltiple provoca problemes a la variant de Girona

Un accident de trànsit complicat la circulació a la variant de Girona des de pocs minuts abans de les vuit del matí al seu pas per Girona.



Segons les primeres informacions, hi hauria entre tres i quatre vehicles implicats.



Els serveis d'emergències són a lloc treballant (Bombers, Mossos i SEM) i de moment s'apunta que no hi hauria ferits.





? L'N-II es troba tallada a Girona en ambdós sentits a causa d'un accident pic.twitter.com/ECMi4nEwSG — Trànsit (@transit) 14 de març de 2018

Durant uns 20 minuts s'ha tallat la via i des d'un quart de nou del matí, ja s'hi dona pas alternatiu per part dels Mossos d'Esquadra. F