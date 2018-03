El primer any del telèfon estatal contra el «bullying» detecta 48 casos a Girona

La simultaneïtat de diferents tipus d'assetjament escolar és freqüent, tal com posa de manifest el primer informe anual del telèfon d'assistència del Ministeri d'Educació, Cultura i Esports, un servei d'assistència que es va posar en marxa el novembre de 2016. En el seu primer any complet d'activitat, el 2017, aquest servei telefònic gratuït i permanent va registrar 48 casos gironins, als quals es van atribuir 150 situacions de bullying.

Prop del 41% d'aquestes accions alertades des de les comarques de Girona es corresponien a agressions psicològiques; el 28%, a físiques; i el 22%, a accions que tenien com a objectiu excloure socialment la víctima. En el còmput d'avisos gironins gestionats pel Ministeri, l'assetjament sexual i el ciberassetjament apareixen com a minoritaris, ja que només informa de 6 i 8 casos, respectivament.

Les persones responsables d'atendre el número 900 180 180 són llicenciades o graduades universitàries en Psicologia, que compten amb el suport d'un equip de treballadors socials, juristes i sociòlegs.

Durant l'any passat, aquests professionals van atendre 23.389 telefonades, 7.508 de les quals es corresponien a possibles casos d'assetjament escolar. En el seu informe, el Ministeri remarca que, des del novembre de 2016 –quan va estrenar el servei telefònic–, el percentatge de trucades alertant de bullying ha augmentat un 49%.

De les prop de 23.400 comunicacions gestionades al llarg del 2017, 1.733 provenien de Catalunya i els experts van considerar que 922 concordaven amb l'assetjament escolar –la resta eren peticions d'informació general, bromes o trucades fetes per error–; una xifra que van reduir fins a 796 després de destriar les persones que hi van trucar més d'un cop. D'aquestes, el servei d'atenció del Ministeri d'Educació en va traslladar 31 d'especialment greus a la Inspecció educativa del Departament d'Ensenyament de la Generalitat i en va notificar 20 als cossos de seguretat.

Pel que fa a les comarques de Girona, l'equip responsable del 900 180 180 va informar de quatre casos de bullying a la Inspecció educativa, tres produïts en centres educatius públics i l'altre, en un de privat concertat. Tres d'aquests expedients també es van enviar a una unitat especialitzada de la Policia Nacional ( Unidad de Família y Mujer, UFAM).



Reiterat i per fer mal

Tant el Ministeri d'Educació, Cultura i Esports com la Conselleria d'Ensenyament –que gestiona el telèfon 116 111 Infància Respon, juntament amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies– descriuen el bullying com qualsevol tipus de maltractament físic, psicològic, verbal, sexual, social, ja sigui en persona o via telemàtica, que es produeix de manera sistemàtica, reiterada i amb l'objectiu de fer mal.

Fins a aquest moment, l'últim informe anual del servei telefònic de la Direcció general d'Atenció a la Infància, que depèn de la conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies, data del 2016 i va rebre 15.084 trucades del conjunt de Catalunya. El document no especifica dades per Serveis Territorials d'Ensenyament.