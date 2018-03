La Generalitat torna a iniciar tots els tràmits per perllongar la C-32

La Generalitat ha decidit començar de nou tota la tramitació administrativa per perllongar la C-32 des de Blanes fins a Lloret de Mar. El Departament de Territori i Sostenibilitat ha anul·lat el procés que es va iniciar el 2000 i que va acabar amb l'aprovació definitiva del projecte el 2016. Les obres es van arribar a adjudicar però entremig diferent entitats van interposar un recurs en considerar que el traçat final, aprovat amb la declaració ambiental del 2000, era diferent i que havia caducat. El TJSC va decidir suspendre cautelarment les obres el juliol de 2017.

sempre ha defensat que ha aplicat la normativa i que el traçat final no havia experimentat cap variació significativa que requerís una nova declaració d'impacte ambiental. Amb tot, no vol «judicialitzar» el projecte i davant els dubtes ha optat per tornar a fer la tramitació des de l'inici, un procés que durarà mesos.

En concret, el DOGC (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya) va publicar ahir l'anunci sotmetent a informació pública l'estudi informatiu i d'impacte ambiental. Des d'avui i durant 30 dies hàbils qualsevol interessat els pot consultar i presentar les al·legacions, si ho consideren adient.

Els documents no introdueixen nous traçats i opta per l'última solució aprovada el 2016 i la compara amb la del 2000. Amb tot, sí que introdueixen les millores ambientals acordades per la comissió territorial integrada per la Generalitat i els ajuntaments de Tordera, Blanes, Lloret i Tossa de Mar.

El primer estudi informatiu es va aprovar el 2000 després, passant per informació pública i amb l'aprovació de la declaració d'impacte ambiental. El projecte es va recuperar més tard i el juliol de 2016 es va aprovar definitivament amb un traçat que bàsicament reduïa la carretera a dos carrils en un sentit i un en l'altre. Per la Generalitat, té un menor impacte sobre el territori i s'ajusta a la demanda. El mateix 2016 es van aprovar els projectes constructius de l'obra principal i als treballs de reposició dels serveis afectats.

La Generalitat sempre ha defensat que compleix amb la normativa i no es va fer una nova declaració d'impacte ambiental perquè les diferents direccions generals (de tres governs diferents) van preguntar a les autoritats ambientals si calia, ja que el traçat no tenia cap variació significativa. «Sempre havien dit que era vàlida» la del 2000, van explicar ahir fonts de la Generalitat, i van passar amb el vistiplau de tres ponències ambientals del 2008, 2014 i 2016.

El TSJC va suspendre cautelarment l'execució de les obres el juliol de 2017 arran del recurs de diferents entitats que consideraven que la declaració del 2000 havia caducat amb el canvi de traçat. La Generalitat ha argumentat al jutjat que «tot s'ha fet d'acord amb la normativa». Amb tot, «davant el dubte raonable» generat, que la sentència podria tardar i que una nova tramitació comporta temps, s'ha optat per tornar a fer la tramitació des de l'inici. La voluntat «és no judicialitzar» la qüestió i «no tenim pressa», van afegir les fonts recalcant que l'obra és necessària i s'ha de fer quan abans però sense que hi hagi dubtes: «comencem de zero però amb la feina feta».

La futura carretera, lliure de pagament, ha de millorar l'accés a la Costa Brava, descongestionar la GI-600 i la GI-682 sobretot a l'estiu (suporten uns 20.000 vehicles al dia), reduir el temps de trajecte de Blanes a Lloret i alleugerir de vehicles els nuclis de les dues poblacions. Per la nova carretera hi circularan uns 9.000 vehicles al dia.

La nova tramitació tardarà mesos fins que sigui una realitat. Fins que no s'encarrili, la Generalitat no presentarà l'estudi informatiu de la segona fase per fer arribar la C-32 fins a Tossa de Mar, un estudi licitat i actualment en redacció.