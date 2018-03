Penes de 6 a 9 mesos de presó per als activistes antiMAT de Fellines

L'Audiència de Girona ha condemnat a penes d'entre 6 i 9 mesos de presó i ha imposat multes que van des dels 120 fins als 1.080 euros als sis activistes anti-MAT que el 8 de gener del 2014 van intentar impedir la construcció de la torre 66 a Fellines (Gironès). Un dels processats es va encadenar a un cotxe enterrat sota terra.

El tribunal condemna per delictes d'atemptat a agents de l'autoritat, lesions, coaccions, desobediència i amenaces. La sentència, per contra, absol el sotsinspector dels Mossos d'Esquadra per a qui l'acusació particular sol·licitava 5 anys de presó acusat de trencar el braç a una manifestant. L'Audiència fixa que els processats paguin indemnitzacions per valor de 28.050,38 euros. Bona part d'aquests diners són per a Red Eléctrica pels "perjudicis" causats i per al cos de Bombers, per l'operatiu de rescat del jove enterrat.