Enxampats dos joves sense carnet fent curses a l'AP-7

Els Mossos d'Esquadra han detingut dos joves que feien curses per l'AP-7 sense haver obtingut mai el carnet de conduir. Conduïen temeràriament per la via ràpida a grans velocitats i diversos testimonis van alertar la policia. Els van detectar a Salt i els van detenir a Sant Julià de Ramis. A un dels nois també se'l va denunciar per donar positiu en el test de drogues, en cànnabis.

Els detinguts són dos joves de 19 i 21 anys, de nacionalitat francesa i veïns de Marsella. Estan acusats de ser els presumptes autors d'un delicte contra la seguretat del trànsit per conduir sense haver obtingut mai el permís. Els arrestats, sense antecedents, van passar a disposició del jutge de guàrdia de Girona, el qual va decretar-ne la llibertat.

Els fets van passar a quarts de vuit del vespre diumenge a l'autopista AP-7, quan diversos conductors van alertar el telèfon d'emergències que dos vehicles d'alta gama, de la marca Mercedes, anaven a gran velocitat fent curses entre ells i posant en greu perill els altres usuaris de la via. Diverses patrulles dels Mossos de l'Àrea Regional de Trànsit que feien tasques de vigilància del trànsit van localitzar els vehicles sospitosos. Per tal d´interceptar-los van realitzar una maniobra de retenció del trànsit, a l'altura del punt quilomètric 58 en sentit nord, a Sarrià de Ter. Un cop van localitzar els dos cotxes d'alta gamma, amb diversos ocupants al seu interior, els van reconduir fins a la sortida 6 de l'AP-7, la de Sant Julià de Ramis, per fer les gestions pertinents amb seguretat. Quan els agents van identificar els dos conductors van constatar que no havien obtingut mai el permís de conduir, motiu pel qual van quedar detinguts. Al mateix temps, un va ser denunciat administrativament per no portar cinturó de seguretat, la documentació del vehicle i per conduir de forma temerària. I a l'altre conductor per conducció temerària i per donar positiu a la prova de drogues.