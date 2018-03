L'AMI escull avui l'alcalde de Port de la Selva com a nou president de l'ens

L'Associació de Municipis per la Independència (AMI) celebra avui a Tàrrega una assemblea general en la qual escollirà l'alcalde de Port de la Selva, Josep Maria Cervera (PDeCAT), com a nou president de l'entitat sobiranista.

La de Cervera és l'única candidatura, i es convertirà en el quart president de ple dret --es va crear el 2011-- després de Josep Maria Vila d'Abadal (2011-2015), l'expresident Carles Puigdemont (2015-2016) i Neus Lloveras (2016-2018).

Cervera liderarà una executiva de "consens" amb set vicepresidents més, tots alcaldes: Annabel Moreno (Arenys de Mar), Eudald Calvo (Argentona), Josep Maria Corominas (Olot), Montserrat Fornells (Vilanova de l'Aguda), Mercè Esteve (Begues), David Saldoni (Sallent) i Andreu Francisco (Alella).

Lloveras va anunciar el febrer que renunciava a la presidència per centrar-se en exclusiva a la seva tasca com a alcaldessa de Vilanova i la Geltrú (Barcelona), després d'al·legar que es troba a la recta final del seu últim mandat al capdavant de la ciutat.

A més, Lloveras és una de les investigades pel jutge del Tribunal Suprem que instrueix la causa contra el procés independentista. El febrer va prestar declaració davant el magistrat Pablo Llarena i va quedar en llibertat sense mesures cautelars.

La Justícia investiga el paper que van tenir els ajuntaments en l'organització del referèndum de l'1 d'octubre, sobretot pel que fa al suport logístic per celebrar la votació.



Assemblea d'Electes

Una de les iniciatives de l'AMI més rellevants dels darrers temps ha estat la creació de l'Assemblea d'Electes de Catalunya (Aecat), que reuneix tots els càrrecs electes catalans que s'han volgut inscriure-hi, més de 4.000.

Es va crear el 2016 com a òrgan per defensar el procés sobiranista en cas que l'Estat posés "obstacles", per exemple, contra la celebració del referèndum, però no s'ha arribat a reunir mai.

L'assemblea va tornar al primer plànol quan en les negociacions d'investidura a Catalunya es va plantejar que un òrgan d'aquest tipus investís simbòlicament Carles Puigdemont a Bèlgica per, després, celebrar una investidura legal d'un altre candidat al Parlament.

Lloveras va explicar que no tenia constància que Puigdemont volgués utilitzar l'Aecat per a aquesta finalitat, però va explicar que l'AMI era actualment dipositària d'aquesta "base de dades" amb més de 4.000 càrrecs electes -entre regidors, diputats, senadors i eurodiputats-.