Un noi de Quart que ha superat un càncer farà 1.200 km en bicicleta

Un jove de Quart que ha superat un càncer viatjarà amb el seu pare fins a la població extremenya d'Usagre en bicicleta de carretera, cobrint una distància de 1.200 km per superar un repte personal i solidari. El projecte inclou una trobada solidària a Quart i una campanya de micromecenatge a benefici dels malalts de càncer

La iniciativa «Més de 1.200 km en bici per un repte personal i solidari» l'ha impulsada Andreu Cufí, un jove de 22 anys, veí de Quart, a qui al febrer del 2017 li van detectar un càncer al fèmur de la cama dreta. Aquí va començar un llarg període de malaltia que va incloure operacions, quimioteràpia i l'ús de cadira de rodes? El noi mai va perdre les ganes de seguir vivint i, al final del procés, va voler demostrar-se a si mateix que tot i la malaltia podia tirar endavant els projectes que li venien de gust. Així va anar sorgint la idea de travessar la península en bicicleta, com agraïment a les persones que han estat al seu costat en moments complicats i, també, per tancar una etapa.

L'inici de l'aventura en bicicleta està previst per al dissabte 17 de març. L'Andreu i el seu pare, Quim Cufí, tenen previst completar la ruta, de 1.221 quilòmetres, en nou etapes; el que suposa una mitjana de 130 quilòmetres diaris. Durant l'itinerari, travessaran Catalunya, Aragó, l'extrem occidental del País Valencià, Castella-la Manxa i Extremadura.

Els protagonistes compartiran el dia a dia de la seva aventura en un blog i a les xarxes socials i, després de la tornada, se celebrarà una trobada solidària, durant la qual es projectarà un documental que tancarà el projecte. «Volem que aquesta trobada sigui una festa oberta, amb música, espectacles i berenar solidari i que tots els diners que es recullin siguin també per a l'Oncolliga», va explicar Andreu Cufí.

El destí s'ha escollit perquè Usagre és el poble d'origen de moltes persones que actualment viuen a Quart, entre elles la mare d'un dels amics de tota la vida de l'Andreu. Durant tot el procés de la malaltia, aquesta dona i familiars seus que encara viuen a Usagre van fer ofrenes a un crist que tenen al poble, «El Cristo de la Piedad». I a partir d'aquí, el protagonista de la iniciativa explica que «va néixer una estima cap a aquestes persones que, sense conèixer-nos, volien ajudar-me a superar la malaltia i els moments complicats. Per aquest motiu, afegeix, «vaig decidir fer-los partícips del projecte anant-los a visitar i implicant els que viuen aquí a Quart en un trobada solidària en la qual se servirà menjar típic del seu poble».



Donatius per comprar material

Paral·lelament a l'inici del viatge, es posarà en marxa un micromecenatge a través del web de l'Oncolliga, amb l'objectiu de recollir donatius per valor de 1.000 euros per comprar material específic com ara caminadors, cadires de dutxa i de banyera i coixins antinafres, que l'entitat deixa en préstec a malalts de càncer que es troben en fase pal·liativa. Aquest material permet millorar la qualitat de vida dels malalts quan són a casa i facilita la tasca de les persones que en tenen cura. El 2017 se'n van beneficiar 287 usuaris i es van deixar en préstec 815 unitats. «Ens agrada molt que gent jove com l'Andreu s'animin a col·laborar amb la nostra entitat, sobretot perquè més enllà dels diners que recaptem, i que sempre són benvinguts, fem visible que aquesta malaltia es pot superar i pot tenir un final feliç», va dir la presidenta de l'Oncolliga, Lluïsa Ferrer.