Penes d'entre 6 i 9 mesos de presó per als activistes anti-MAT

La sentència pels fets de Fellines no s'ha fet esperar. Després de la celebració del judici a finals de febrer, ahir arribava la decisió del jutge per als sis activistes anti-MAT i el sotsinspector dels Mossos d'Esquadra asseguts a la banqueta dels acusats. L'Audiència de Girona ha condemnat els activistes a penes d'entre 6 i 9 mesos de presó per delictes d'atemptat contra agents de l'autoritat, lesions, coaccions, desobediència i amenaces.

A més d'aquestes penes, també els imposa multes que van dels 120 als 1.080 euros i els fixa una indemnització que -en global- s'enfila fins als 28.050,38 euros. La gran majoria d'aquests diners són per a la companyia Red Eléctrica, però també hi ha una part que va destinada als Bombers de la Generalitat, els quals van haver de dur a terme un rescat perquè un dels acusats s'havia encadenat a un cotxe enterrat sota terra.

Pel que fa al darrer dels encausats, el sotsinspector dels Mossos d'Esquadra, la sentència l'absol de la demanda de l'acusació particular, la qual l'acusava d'haver trencat el braç a una de les manifestants i li demanava una pena de cinc anys de presó.

El document considera provat que en una data anterior al 8 de gener del 2014, algunes «persones no identificades» van excavar un túnel i van fer un forat prop d'on s'havia de construir la torre 66 de la línia de molt alta tensió. Un cop duta a terme l'obra, hi van introduir un cotxe i el van «condicionar» per tal que una persona hi pogués romandre a dins «un cop completament enterrat». Abans de les 9 del matí dels dies dels fets, un dels activistes es va introduir a dins amb un «braç ficat a dins d'un giny que li impedia sortir-ne». Un cop instal·lat dins el cotxe, «es va cobrir el vehicle amb terra deixant un tub de ventilació i accés» i es va situar «una caravana sense rodes a sobre per complicar la localització».



Els agents estaven advertits

A les 9, va acudir al lloc dels fets una dotació dels Mossos d'Esquadra. Tal com s'explica en la sentència, «en previsió de possibles incidents i tenint en compte el que havia succeït en altres llocs de construcció de la línia, els agents hi van acudir per protegir els treballadors que havien de començar les obres». En arribar al lloc dels fets, «hi havia escasses persones presents i algú no identificat va trucar als Bombers per advertir-los que, en el terreny on s'havia de construir la torre, hi havia una persona enterrada dins d'un vehicle», es relata, cosa que va provocar «la intervenció immediata tant de Bombers com de SEM i la Unitat de Subsòl de la policia».

Mentre es duia a terme el rescat, més activistes contraris a la construcció de la línia es van anar reunint al lloc dels fets i, per això, els Mossos van formar un cordó de seguretat. Entre manifestats i agents es va crear una «situació de progressiva tensió que va desembocar en incidents entre les parts». El tribunal sosté que els incidents van consistir «en insults i llançament d'objectes per part dels presents a la policia, la qual va respondre amb diverses càrregues». L'Audiència creu que un dels acusats «va intentar superar la línia policial» i un altre «va donar un cop de puny al casc a un agent i va llançar una pedra contra un altre». També diu que un tercer «va donar una puntada de peu a la cuixa d'un agent» i un altre «va empentar un mosso i el va fer caure a terra». Finalment, un darrer va amenaçar el conductor d'una pala excavadora i «va llançar una bola metàl·lica contra la cabina».



Rebuig a la sentència

Després que l'Audiència de Girona es pronunciés, la Plataforma No a la Mat va convocar ahir una concentració de rebuig a la plaça del Vi. El col·lectiu condemna que «el poder judicial s'alineï amb els poderosos i castigui la solidaritat i els que defensen el territori». També lamenta la decisió pel que fa al sotsinspector. «Absol de tota responsabilitat els responsables de la salvatge actuació policial, que recordem es va saldar amb nombroses persones contusionades i una amb un braç trencat». La plataforma va afegir que encara ha de valorar «si continuar amb el periple judicial en forma de recurs o quines iniciatives prendre respecte a això».