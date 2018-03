Policies locals i Mossos es mobilitzen a Girona per la jubilació anticipada

Les Policies Locals i els Mossos d'Esquadra es mobilitzaran la setmana que ve a Girona per la jubilació anticipada. Es tracta d'una reivindicació que per part dels agents locals ja es troba gairebé en la seva fase final però els sindicats han convocat una concentració davant de la subdelegació del Govern espanyol a Girona per a divendres de la setmana vinent.

Per part dels Mossos d'Esquadra, segons fonts sindicals, en canvi el tema està encara poc avançat però també, com les policies locals, depenen del Govern espanyol per acabar aconseguint poder-se jubilar als 60 anys, que és qui finalment aprova el decret.

En el cas de les policies locals de les comarques de Girona, l'any passat l'Associació de Caps i Comandaments de les Policies Locals de Catalunya (Accpolc) va anunciar públicament que aposta per aquesta mesura que es preveu aplicar per reial decret.

En el seu cas falta, segons fonts del CSIF, un pas final per acabar aprovat el Reial Decret. Es tracta d'un text del Ministeri d'Hisenda al qual ha d'informar favorablement. Ha d'incloure les dades aportades per la Seguretat Social i per tal que es pugui redactar finalment el Reial Decret. Aquest fet s'ha demorat, perquè el mes passat, segons els sindicats, ja se'ls va dir que era qüestió de pocs dies. El text d'Hisenda després s'enviarà al Consell d'Estat i finalment el Consell de Ministres en farà l'aprovació final.

Com que la situació no ha avançat anuncien mobilitzacions futures, per ara la del dia 23 entre les 11 i les 12 del migdia davant de la subdelegació del Govern espanyol. Però si s'enquista la situació n'hi ha més de previstes.

Per part dels Mossos d'Esquadra, els sindicats SME i el CAT ja s'han sumat a la concentració i reclamen que el seu cos policial també s'incorpori en el Reial Decret i que puguin tenir la jubilació anticipada a 60 anys. Un fet que ara ja tenen d'altres cossos policials com, per exemple, l'Ertzaintza basca.

Entre els sindicats convocants de les mobilitzacions hi ha el CSIF, CCOO, UGT, FSP, COP i CSL. Però els donen suport altres organitzacions de policies locals i dels Mossos d'Esquadra.