Els Premis G! distingeixen les 5estacions d'esquí gironines i impulsen un estudi sobre el cicloturisme

La dotzena edició dels premis G! ha tornat a distingir persones i propostes relacionades amb el turisme a les comarques gironines i la seva difusió. Entre els premiats hi ha les cinc estacions d'esquí del Pirineu de Girona com a premi G! d'honor. A més, l'empresari hoteler de Lloret de Mar (Selva) Josep Maria Molist ha rebut el guardó a la tasca professional mentre que la facultat de Turisme de la Universitat de Girona (UdG) s'ha emportat la distinció al projecte empresarial. El premi especial Juli Soler ha valorat la trajectòria de la Cuina de Sils (Selva), que fa un quart de segle que difon la gastronomia tradicional catalana arreu del món. En les categories de comunicació turística, s'ha premiat el periodista britànic Paul Richardson, la portuguesa Carola Feber i uns vídeos del canal de Youtube de Lonely Planet. Finalment, s'ha entregat el vuitè premi Yvette Barbaza al millor treball de recerca a un estudi que vol calcular l'impacte econòmic del cicloturisme de carretera a les comarques gironines.

Els Premis G! de les comarques gironines són uns guardons que el Patronat de Turisme va crear el 2005 amb l'objectiu de reconèixer i premiar la trajectòria i la bona gestió empresarial dels professionals turístics de la demarcació. Alhora, amb els premis de comunicació, també volen estimular la difusió a l'exterior dels recursos i atractius turístics de la Costa Brava i el Pirineu de Girona, i promoure, amb el premi de recerca, el coneixement científic d'aquesta activitat aplicada a les comarques gironines.

La dotzena edició d'aquests premis s'ha celebrat aquest dijous en un acte a l'hotel Carlemany de Girona i s'hi han distingit diferents professionals de dins i fora del sector.

Reconeixement a les estacions d'esquí

El sisè premi G! especial Jordi Comas i Matamala ha estat per a les cinc estacions d'esquí del Pirineu de Girona. La Molina, Vall de Núria i Vallter 2000 (totes tres de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya) i Masella i Guils Fontanera. El Patronat en vol distingir la tasca per promoure els esports d'hivern i el Pirineu de Girona arreu del món.

Precisament, un altre dels premis G! porta el nom del fundador de l'estació de Vallter 2000, Josep Pujol i Aulí. El guardó distingeix la tasca professional d'una persona del sector turístic. Enguany ha estat per a Josep Maria Molist i Codina, empresari de Lloret de Mar lligat a Evenia Hotels. Es considera que, amb la seva tasca, ha ajudat a projectar la imatge de la Costa Brava arreu del món.

A la facultat de Turisme de la Universitat de Girona li han atorgat el premi Xiquet Sabater al millor projecte empresarial per la tasca que ha fet de formació d'estudiants de turisme i per convertir el centre educatiu en un referent internacional en el seu àmbit.

El tercer premi G! Juli Soler i Lobo ha recaigut en el projecte La Cuina de Sils, en reconeixement dels 25 anys de trajectòria i pels seus objectius de projectar i difondre la cuina tradicional catalana arreu del món.



Tres projectes periodístics premiats

Una altra categoria dels premis G! és la que distingeix projectes comunicatius que han potenciat el turisme gironí arreu del món i en diferents formats.

El premi de mitjans escrits, dotat amb 5.000 euros, ha estat per a Paul Richardson, periodista del Financial Times Weekend. El britànic va publicar un article titulat 'Fork in the Road' del qual se'n reconeix tant la qualitat del text com la seva contribució a la projecció de l'enogastronomia de la Costa Brava.

El premi de mitjans digital (amb 3.000 euros de dotació) ha recaigut en la periodista portuguesa Carola Faber per una sèrie d'articles publicats a la revista digital Kulinariker.de.

Finalment, la categoria de mitjans audiovisuals digitals (també amb 3.000 euros de dotació) ha destacat el treball del 'videobloguer' Emiliano Bechi Gabrielli pel recull de vídeos 'Spain from the source' publicats al canal de Youtube de la guia Lonely Planet.

En aquesta edició, el jurat ha acordat declarar com a deserta la categoria de mitjans audiovisuals.



Investigaran l'impacte del cicloturisme

La tercera branca dels premis G! està dedicada a la recerca amb el premi Yvette Barbaza. Aquesta categoria, dotada amb 6.000 euros, ha premiat la proposta de María Belén Malina Kohn i Tomás Rodríguez Aliciardi. Aquests dos investigadors podran desenvolupar el seu projecte sobre 'L'impacte econòmic del cicloturisme de carretera a les comarques de Girona'.