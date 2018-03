Les cambres de comerç reclamen que el nou tren d'alta velocitat a baix cost EVA pari a Girona

La Comissió d'Ordenació del Territori del Consell de Cambres de Catalunya reclama que el futur tren d'alta velocitat a baix cost EVA, que Renfe preveu posar en marxa el 2019, també efectiu parades a Girona i Lleida a més de les ja previstes al Prat de Llobregat i a Camp de Tarragona. Així mateix, han tornat ha reclamar l'agilització del corredor ferroviari mediterrani, especialment entre Barcelona i València, però també des de Perpinyà fins al Port de Marsella.

Els presidents de les cambres de Lleida i Girona, Joan Simó i Domènec Espadalé, respectivament, consideren que aquest nou servei ferroviari beneficiaria econòmicament ambdues demarcacions, de la mateixa manera que ha passat des de l'arribada de l'alta velocitat al territori. "No cal que parin tots els trens EVA però al menys entre un 50 o 60% dels que passin per Lleida", ha demanat Simó.

D'altra banda, les cambres de comerç veuen amb bons ulls la liberalització del transport ferroviari de passatgers, que s'hauria d'aprovar a l'Estat durant aquest any perquè pugui ser efectiu el 2020 tal com reclama la Unió Europea. Segons Espadalé, "permetrà que empreses privades puguin accedir a aquest servei", de la mateixa manera que ja succeeix amb les mercaderies.



Corredor Mediterrani

Durant la reunió a Lleida, les cambres catalanes han tornat a exigir l'agilitació del corredor ferroviari mediterrani, especialment en aquells trams pendents entre Barcelona i València. Així mateix, també han reclamat la connexió amb el Port de Marsella per tal d'afavorir les exportacions catalanes. En aquest sentit, les cambres catalanes han expressat el seu suport als empresaris de la Catalunya del Nord en la reivindicació del tram entre Perpinyà i Montpeller, que l'administració francesa no preveu que pugui ser una realitat com a molt aviat abans de deu anys.

Pel que fa a la liberalització del sector del transport per carretera, les cambres adverteixen que obre la porta a l'aparició de noves empreses ja que "fins ara un transportista havia de comptar amb tres vehicles per constituir-ne una i ara només amb un ja ho podrà fer". Espadalé ha recordat que "Espanya ja és el país d'Europa on hi ha més empreses de transport i on són més petites", fet que provoca que "a l'hora de competir hi hagi una desigualtat" amb altres països "que s'ha de solucionar". Tot i això, des de la cambres catalanes valoren positivament que el govern de l'Estat hagi accedit a exigir als transportistes "mesures de formació i de qualificació molt més exigents", cosa que permetrà "dignificar el sector", segons el president de la Cambra de Comerç de Girona i president de la Comissió d'Ordenació del Territori del Consell de Cambres de Catalunya.