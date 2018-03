Inquietud a Sant Joan de les Abadesses per un cas de fals assetjament a nens

La denúncia que uns nens van fer per la presència d'un home encaputxat amb una furgoneta blanca va provocar un episodi d'inquietud entre el col·lectiu escolar de St. Joan de les Abadesses.

Els fets es van produir dimarts, quan dos nens de 4t de Primària van advertir la seva professora de l'Institut Escola de la presència d'una persona que els havia seguit mentre jugaven als jardins i a la cova propera al Palmàs, al barri vell. Segons la descripció dels infants, era un senyor alt, amb una gorra i un vehicle blanc. Paral·lelament, un d'aquests nens va rebre una nota amb les paraules «Os mataré» i on hi havia dibuixada una cara de pallasso. Més tard va rebre una altra nota, dins d'una de les sabates que deixa a l'escala del pis on viu, davant mateix de l'escola, on també hi havia un pallasso dibuixat i l'onomatopeia d'un riure: «jajajaja».

Aviat el rumor es va estendre entre els nens de l'Institut Escola, i va arribar al seu director, Eusebi Puigdemont. El mateix Eusebi explica que ràpidament es va posar en contacte amb la Policia Local i els Mossos d'Esquadra. Diferents agents van parlar amb els nens i els seus pares. Després que els infants donessin el número de la matrícula de la furgoneta a la policia, aquesta va identificar com a propietari un veí del municipi, del qual se'n va desestimar qualsevol relació amb els fets descrits pels nens. A més, després de parlar ells, la policia va determinar que s'havien produït contradiccions en les declaracions.

Independentment d'aquesta conclusió, tant la Policia Local com els Mossos van intensificar el control a Sant Joan. Fonts dels Mossos d'Esquadra afirmen que aquestes darreres setmanes s'han produït fets similars en diferents poblacions catalanes, arran del cas del nen Gabriel Cruz, de Níjar (Almeria), que va desaparèixer fa dues setmanes i del qual diumenge se'n va descobrir el cadàver.

Altres nenes del mateix centre van patir episodis d'histèria, plorant després de classes per la situació que s'havia creat, fins al punt que havien d'acompanyar-les a casa. El cas va tenir repercussió també a altres pobles de la comarca com Ripoll o Camprodon a través de les xarxes socials. L'alcalde de Sant Joan, Ramon Roqué, afirma que es va tractar d'un cas «magnificat per part dels nens» que cada vegada van fer més gran la bola fins a acabar creient-se'l. S'ha considerat que es tracta d'un «malentès» a partir d'una informació errònia.