Vuit morts en l'inici d'any més tràgic a les carreteres gironines

Començament d'any negre a la xarxa viària de les comarques de Girona. Quan falten pocs dies perquè es tanqui l'hivern, les carreteres d'aquesta demarcació s'han endut fins a vuit vides. En vies interurbanes s'han produït fins a vuit accidents de trànsit mortals, fet que representa l'inici d'any més tràgic des del 2013 a la província.

Entre l'1 de gener i el 14 de març hi ha hagut vuit morts a les carreteres. El primer fet de l'any es va produir a Llançà a l'N-260 el dia 16 de gener, quan una veïna del poble, de 66 anys, va perdre la vida en un xoc frontal. La majoria de sinistres viaris des que ha començat l'any han estat protagonitzats per turismes. Amb tot, però, cal destacar que han perdut la vida dues persones atropellades i que dues més eren conductors de motocicletes.

El sinistre viari mortal més recent va succeir el 4 de març a Sils, a la C-63 en aquest cas, va perdre la vida el passatger davanter d'un turisme quan va fer una sortida de via. Era un veí de la població, de 34 anys.

Evolució del nombre de morts en accidents de trànsit a Girona (de l'1 de gener al 14 març | 2013-2018)



Aquest any està essent especialment negre en vies interurbanes. I si es mira l'evolució des de l'any 2013, és el pitjor inici d'any –entre l'1 de gener i el 14 de març–. L'any passat es van produir 6 accidents de trànsit mortal durant el mateix període, però veníem de dos anys consecutius amb quatre sinistres viaris amb víctimes mortals. L'any amb el registre més baix de víctimes mortals a les carreteres gironines va ser el 2014, amb 3 morts a la xarxa viària. Mentre que el 2013 n'hi va haver cinc, segons les dades públiques dels comunicats d'accidents mortals que fa el Servei Català de Trànsit (SCT).

Dos motoristes finats

El col·lectiu dels motoristes, com s'ha vist, ha iniciat l'any de forma negativa a Girona, amb dues baixes. En tot l'any passat, van perdre-hi la vida 10 persones que anaven en motocicleta. Aquí s'hi compten tant els sinistres en vies urbanes com en interurbanes. Una dada que ha tornat a posar en alerta el col·lectiu i Trànsit. Ja que es considera que juntament amb vianants i ciclistes és dels més vulnerables. L'altre col·lectiu que l'any passat també va ser durament castigat és el dels vianants o víctimes d'atropellaments. Vuit persones van morir en aquest tipus de sinistre –en vies urbanes i interurbanes.

Aquest 2018 ja n'hi ha hagut dues de baixes, en carreteres. Una d'elles, la més recent, a Fornells de la Selva el dia 1 de març. Un veí de Figueres de 20 anys va morir després de patir un accident de trànsit i en sortir del seu vehicle va ser atropellat per un altre.

Cap mort en via urbana

Cal dir que durant aquest any 2018 encara no s'ha hagut de lamentar cap víctima mortal fruit d'un accident de trànsit en via urbana, almenys que hagi transcendit durant aquests primers dos mesos i mig d'any.

En vies que transcorren pel centre de poblacions, malauradament sovint durant els darrers anys s'han hagut de lamentar atropellaments que han acabat amb una víctima mortal. I també fruit de l'alta mobilitat, també han perdut la vida alguns motoristes.