La necessitat de potenciar la coordinació centra la jornada d'atenció primària del Ripollès

Més de 120 professionals de tot Catalunya van assistir dijous a la segona edició de les Jornades d'Atenció Primària al Ripollès, que enguany han posat l'accent en la necessitat d'una bona coordinació entre professionals i entre els diferents recursos assistencials per cobrir les necessitats dels pacients. La cita, que estava organitzada per l'Institut Català de la Salut (ICS) i l'hospital de Campdevànol, i que es va celebrar a la Fundació Eduard Soler de Ripoll, va posar de manifest la importància de centrar l'atenció en les necessitats del pacient, en adaptar-la al que la situació dels usuaris requereix.

En aquest sentit, els ponents de l'acte van recalcar que és necessari potenciar la coordinació entre professionals i entre diferents recursos assistencials, tant d'abast sanitari com social, ja que «més coordinació es tradueix en una millor atenció i permet reduir els ingressos».

Aquests aspectes es van abordar al llarg de tota la sessió, especialment a la taula integrada per Núria Plana, infermera i adjunta a la direcció de l'equip d'atenció primària Arbúcies-St. Hilari; el doctor Josep Ma Cuy, geriatre de l'hospital de Campdevànol; i Teia Fàbrega, directora del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa, que va estar moderada per Xavier Bayona, metge especialista en Medicina Familiar i Comunitària, coordinador del grup de gestió de la CAMFiC i vocal de la Junta de la Societat Catalana de Gestió Sanitària. En aquesta taula es van donar a conèixer experiències i propostes assistencials per a persones amb necessitats complexes.

La jornada, pensada per poder aprendre sobre l'actual situació de l'atenció primària i l'atenció a persones amb necessitats complexes, així com sobre les urgències de l'entorn de muntanya i de mar, va començar amb una conferència d'Albert Planes i Magrinyà, metge de família de l'equip d'atenció primària de Santa Eugènia de Berga.

El doctor Planes que va donar especial importància a la planificació de professionals i de circuits, i a la coordinació entre actors que intervenen en l'atenció sanitària. Així mateix, va posar de manifest la necessitat d'augmentar el nombre de professionals d'atenció primària.

D'altra banda, Íñigo Soteras, metge, i Xavier Caralt, infermer, tots dos, del servei d'Urgències de l'hospital de la Cerdanya, van presentar algunes de les situacions d'urgència a les quals s'han de fer front a l'entorn de la muntanya i del mar. Van explicar com actuar en cas d'hipotèrmia, picada d'escurçó o intoxicació per flora de muntanya. En l'àmbit del mar, van fer referència a casos de picades de medusa, peix aranya o eriçó, així com a les cremades amb benzina de vehicles aquàtics. En tots els exemples, van posar en relleu la importància d'actuar amb rapidesa, durant els primers minuts, per evitar empitjoraments.