Premis G! per a la Cuina de Sils, les estacions d'esquí i Turisme de la UdG

L'empresari del sector hoteler Josep Maria Molist i Codina, la Facultat de Turisme de la UdG, la Cuina de Sils i les cinc estacions d'esquí del Pirineu de Girona van ser ahir els guardonats en els Premis G! honorífics, en un acte que va tenir lloc a l'Hotel Carlemany, a Girona. En el mateix acte es van lliurar els Premis G! de comunicació als treballs publicats i divulgats al diari britànic Financial Times Weekend, a la revista alemanya Kulinariker.de i al canal YouTube de Lonely Planet. Finalment, el Premi en la categoria de recerca i investigació Yvette Barbaza es va concedir a l'estudi «L'impacte econòmic del cicloturisme de carretera a les comarques de Girona».

Els Premis G! de turisme de les comarques de Girona, organitzats pel Patronat de Turisme Costa Brava Girona arribaven a la dotzena edició i van aplegar unes 250 persones, entre autoritats, guardonats i representants del sector turístic gironí. L'acte el va presidir Pere Vila, president de la Diputació de Girona i del Patronat de Turisme Costa Brava Girona. En la seva intervenció, Vila va remarcar que «el turisme a la nostra demarcació destaca per la seva fortalesa, fruit del treball i del savoir faire dels nostres professionals del sector». També va incidir en la necessitat «de seguir treballant conjuntament sector públic i privat per assolir nous reptes de futur». Vila va enumerar les principals fites assolides per l'entitat de promoció i el sector, i va esmentar algunes de les accions estratègiques que estan duent a terme en el 2018.

El Premi G! Josep Pujol i Aulí a la tasca professional va ser per a Josep Maria Molist i Codina, en reconeixement de la seva vàlua i llarga trajectòria professional en l'àmbit del turisme, al capdavant d'Evenia Hotels, de Lloret de Mar, per haver projectat la imatge de la Costa Brava arreu del món.

El Premi G! Xiquet Sabater al projecte empresarial va ser per a la Facultat de Turisme de la Universitat de Girona, en reconeixement de l'excel·lent tasca desenvolupada per la institució al llarg dels anys pel que fa a la formació exemplar dels estudiants de turisme, per haver situat la facultat com a referent mundial en aquest àmbit.

El Premi G! especial Jordi Comas i Matamala va recaure en les estacions d'esquí de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya –La Molina, Vall de Núria i Vallter 2000–, Masella i Guils Fontanera, en reconeixement de l'excel·lent tasca desenvolupada per aquestes entitats i empreses, al llarg dels anys, pel que fa a la promoció dels esports d'hivern i del Pirineu de Girona arreu del món.

I finalment, el Premi G! especial Juli Soler i Lobo, per a la Cuina de Sils, en reconeixement de la seva trajectòria en els darrers 25 anys, per haver tingut com a objectiu projectar i difondre la cuina tradicional catalana arreu del món.

Periodistes premiats

En les categories de comunicació turística, el premi de mitjans escrits, dotat amb 5.000 euros, ha estat per a Paul Richardson, periodista del Financial Times Weekend. El britànic va publicar un article titulat «Fork in the Road» del qual se'n reconeix tant la qualitat del text com la seva contribució a la projecció de l'enogastronomia de la Costa Brava. El premi de mitjans digital (amb 3.000 euros de dotació) va recaure en la periodista portuguesa Carola Faber per una sèrie d'articles publicats a la revista digital Kulinariker.de.

Finalment, la categoria de mitjans audiovisuals digitals (també amb 3.000 euros de dotació) ha destacat el treball del videobloguer Emiliano Bechi Gabrielli pel recull de vídeos «Spain from the source» publicats al canal de Youtube de la guia Lonely Planet. En aquesta edició, el jurat ha acordat declarar com a deserta la categoria de mitjans audiovisuals. La tercera branca dels premis G! està dedicada a la recerca amb el premi Yvette Barbaza. Aquesta categoria, dotada amb 6.000 euros, va premiar la proposta de María Belén Malina Kohn i Tomás Rodríguez Aliciardi. Aquests dos investigadors podran d'aquesta manera desenvolupar el seu projecte sobre «L'impacte econòmic del cicloturisme de carretera a les comarques de Girona».